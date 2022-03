Bruce Springsteeni lemmikraamatud, mis on tõlgitud ka eesti keelde

«Ma jätsin suurema osa ülikoolist vahele ja hakkasin maanteemuusikuks, nii et hakkasin tõsiselt lugema alles 28- või 29-aastaselt,» rääkis ta 2014. aastal väljaandele The New York Times. Ühtäkki neelas ta järgemööda Flannery O’Connori, James M. Caini, John Cheeveri, Sherwood Andersoni ja Jim Thompsoni töid. «Need autorid aitasid suurel määral kaasa pöördele, mis mu muusikas aastatel 1978-82 toimus. Nad tõid minu lugudes esile geograafiatunnetuse ja tumeda pinge ning avardasid mu silmaringi selles osas, mida on poplauluga võimalik saavutada. Nende tekstid on siiani sõna otseses mõttes nurgakiviks sellele, mida ma saavutada üritan.»

Aastaid hiljem hakkas Springsteeni rohkem huvitama ka filosoofia ja majandus. Eriti puudutasid teda finantskrahhi käsitlused, millest ta sai inspiratsioon, et kirjutada album «Wrecking Ball».

Bruce Springsteeni lemmikraamatute seas on Ameerika muusikaajalugu, klassikalist vene kirjandust ja ka lasteraamatuid. Siin on valik tema lemmikraamatuid, mis on eesti keeles kättesaadavad.

«Esimene raamat, mida lugesin, oli «Võlur Oz», ühel laisal suvel New Jersey osariigis Randolph Streeti esisel verandal. Mäletan, et olin raamatust ja lugemisest vaimustuses. Aja jooksul sai minu kõige armastatumaks tegelaseks suurepärane ja võimas Oz ise… Ta on omamoodi petis, kes saab sellest hoolimata hakkama.»

«See puudutas lihtsalt nii paljusid inimarmastuse aspekte,» kommenteeris muusik napilt.

«Moby Dicki» luges Springsteen alles vana mehena, sest kartis, et tegu on väga raske teosega. «Leidsin, et see on ilus poisi seiklusjutt ja seda polegi nii raske lugeda,»nentis ta. «Hoiatus: saate vaalade kohta rohkem teada, kui olete kunagi soovinud. Teisest küljest ei tahtnud ma kunagi, et see raamat lõppeks.»

«Flannery O’Connori novellid tabasid mind väga raskelt. Tajusin neis Jumala tundmatust ja elu tabamatuid saladusi, mis tema tegelasi segadusse ajavad, ja mida ma iga päev enda kõrvalt leian. Neis lugudes oli minu lapsepõlve tumedust ja neid lugedes sain taas tunda õnne, et sain istuda selle keerleva musta pusle keskel, tähed pea kohal keerlemas, maa vaevu jalge all.»

Raamatust sai Springsteen inspiratsiooni oma teise soolokitarrialbumi «The Ghost of Tom Joad» kirjutamiseks.