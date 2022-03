Vanemuise teatris esitletakse Tiit Palu näidendite raamatut

Tiit Palu sõnul on oluline näidendid raamatusse talletada, sest teater on kaduv kunst. «Lavastuste eluiga on paar hooaega, neist jäävad mälestused. Raamatus saab talletada teatritekste, nii jäävad nad teatrihuvilistele kättesaadavaks. Olen alati kirjutanud näidendeid kindlatele näitlejatele mõeldes, nii on need tekstid ka osa Vanemuise teatri ja näitlejate loomingulisest teekonnast,» rääkis Palu.