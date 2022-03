RAHULIKUD LAPSED ⟩ Uus raamat aitab õpetada lastele mediteerimist ja lõdvestumist

Väikelastele soovitab Lorraine lõbusaid ja lihtsaid harjutusi, mis aitavad enne uinumist rahuneda, ning teismelistele erinevaid mooduseid ärevuse leevendamiseks. Lisaks sellele kirjeldab autor näidetele tuginedes, kuidas meditatsioon ja teadvelolek aitavad aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning autismispektriga lapsi.

Lapsed on ainulaadsed

Murray tõdeb, et sai juba ammu aru, et lapsed on ainulaadsed. Iga laps on kõndiv, rääkiv, hingav ja magav energiakogum, mille ilu on just individuaalsuses. Kuigi lapsevanematele ja õpetajatele võib näida, et meie ülesanne on lapsi juhendada, ja et see on üsna ühesuunaline laste elusid mõjutav tegevus, siis tegelikult on Murray sõnul protsess mõlemapoolne. Lapsed õpivad ja meie õpime. Mõnikord on õppetunnid lihtsad ja ilusad, kuid mõnikord rasked ja väljakutset pakkuvad. Aga suhe lastega on hinnaline kalliskivi, mis vajab tähelepanu, hoolt ja mõistmist nii südame kui ka mõistuse tasandil. Seetõttu tundiski ta suurt sundi seda raamatut kirjutada.

«Mõte lastele mediteerimist õpetada tekkis mul juba enne seda, kui hakkasin tööle aroomiterapeudina, õpetama täiskasvanutele mediteerimist ning korraldama tervendamis- ja massaažikursusi. Olin jõudnud tagasi Kanadast, kui panin tähele, et meedias ei räägitud peaaegu mitte millestki muust kui sellest, kui suur on laste stress kas kiusamise, koolikoormuse või lihtsalt ümbritseva elu tõttu. Tabasin end mõttelt: «Kas poleks vahva, kui saaksime ka lastele õpetada selliseid lihtsaid stressihaldamise võtteid nagu näiteks mediteerimine?» Mõtlesin, et need võtted aitaksid lastel raskete olukordadega toime tulla, ilma et nad peaksid ootama, kuni neist on saanud täiskasvanud, kes püüavad lahti saada oma minevikuvarjudest, et rahulikult elada,» räägib ta raamatu sünniloost.

Ta asus selle ideega põhjalikumalt tegelema. Murray oli seni õpetanud täiskasvanuid ega teadnud, mida tähendab töötada lastega. Tal oli õnn kohtuda ühe inspireeriva koolijuhiga, kellele meeldis tema mõte – õpetada lastele mediteerimismeetodeid – ja kes lubas tal oma kooli vaikusetoas korraldada lõdvestumis- ja mediteerimisseansse. Olgu selguse mõttes öeldud, et see kool asub Edinburgh’ ühes sotsiaalselt kõige keerukamas ja probleemsemas piirkonnas. Nende lastega ta alustaski ja sõnab, et on neile elu lõpuni tänulik selle eest, mida nad talle õpetasid.

«Siin raamatus toodud uurimistulemused ei ole lõplikud ja see polegi eesmärk. Olen aru saanud, et kõigile ühtviisi sobivat lahendust pole olemas. Kui ma ütlesin, et iga laps on ainulaadne, siis autistlike laste kohta kehtib see veel eriti! Neil lastel on meile väga palju anda. Loodan, et meditatsioon on üks võti, mis aitab avada nende laste erilisust ja tuua esile selle tõelise potentsiaali, mis peitub nii neis lastes kui ka neile pühendunud täiskasvanutes,» ütleb Murray.

Ta sõnab, et talle on tähtis, et see raamat oleks praktiline ja arusaadav kõigile, olenemata senistest kogemustest. Isegi kui sa pole mitte kunagi varem mediteerinud, leiab sealt lihtsaid võtteid, mis ei eelda sugugi varasemaid kogemusi. Samas on see raamat nauditav ka neile, kes on mediteerimisega juba tuttavad.

«Üks mind inspireerinud õpetajatest, Kim McManus, aitas mul mõista, et meditatsioon oli lihtsalt eluks praktiline ja väestav tööriist, mis aitab sul teadlikuks saada nii endast, ümbritsevast maailmast kui ka enda kohast maailmas!» ütleb Murray.

Tähtsaima sõnumina toob ta välja, et meditatsioon on isiklik teekond. Olenemata vanusest, taustast või kogemustest peaksime kõik lubama üksteisel (eriti lastel) seda omasoodu avastada.