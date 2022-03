«Nagu selgus, polnud probleemiks silmad. Probleemiks oli kasvaja tema ajus»

Cecelia Ahern, «P.S. Ma armastan sind». Raamat

Osa inimesi otsib kogu elu oma hingesugulast, kuid mitte Holly ja Gerry. Kooliaegsete kallimatena suudavad nad teineteise lauseid lõpetada ja isegi tülitsedes naerda. Keegi ei kujuta Hollyt ja Gerryt teineteiseta ettegi.

Kuniks juhtub kujuteldamatu. Gerry surmaga variseb Holly maailm kokku, ent Holly 30. sünnipäeva lähenedes naaseb Gerry tema juurde iga kuu ühe kirjaga terve aasta jooksul, ja iga kiri lõpeb sõnadega «P.S. Ma armastan sind».

Kirjade kaudu suunab mees, kes tunneb Hollyt paremini kui keegi teine, elama teda edasi uut elu. Ning oma iseäralike sõprade ja armastava pere toel avastab Holly end naermas, nutmas, laulmas, tantsimas ja tundmas end vapramana kui eales varem.

Iiri menukirjaniku Cecelia Aherni «P.S. Ma armastan sind» on üks tänapäeva tuntumaid armastusromaane, mida on maailmas müüdud üle miljoni eksemplari ja millest on valminud sama menukas film.

Cecelia Ahern sündis ja kasvas Dublinis. Tema teoseid on avaldatud ligi 50 riigis ja müüdud maailmas üle 25 miljoni koopia. Kaks raamatut on kohandatud filmiks, ta on loonud hulga telesarju ja võitnud arvukaid auhindu.