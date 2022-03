Tallinna Keskraamatukogu tänumärgi laureaadid on Kuku raadio saatejuhid Siiri Mihkelson ja Kristjan Gold

Hommikuprogrammis «Ärataja» on igal neljapäeval kirjanduse tutvustus, mille esinejate seas on alates 2019. aastast ka Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja Tiina Põldmaa. Kuku raadio meeskond on olnud väga toetav ja loonud head võimalused lisaks lugemise populariseerimisele ka erinevate raamatukogus pakutavate teenuste tutvustamiseks, tõstatades ühtlasi laiemaid raamatukogudega seonduvaid olulisi teemasid nagu ringmajandus ja säästev areng.