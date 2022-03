Eesti keeles ilmus Catherine Beltoni raamat «Putini inimesed»

Catherine Belton on selle raamatu eest ohtrasti kiitust ja ära märkimisi saanud. Nii on selle raamatu Aasta raamatuks 2020 tituleerinud The Times ja The Sunday Times, The Daily Telegraph, The Economist, Financial Times ja New Statesman.

The Daily Telegraph võttis selle raamatu kokku järgmiselt: «Äärmiselt tõsine ja täiesti õigeaegne hoiatus. Ükski raamat pole varem Venemaa presidendi juhtimisviisi nii põhjalikult ja veenvalt dokumenteerinud. Kui soovite mõista, kuidas Venemaa on viimase 20 aasta jooksul muutunud selliseks, nagu teda siin raamatus kirjeldatakse, siis on see just see raamat, mida olete oodanud.»

Beltoni teos on KAVA Kirjastuse jaoks esimene tõlkeraamat. Senini on kirjastus andnud välja peamiselt originaalkäsikirjadel põhinevaid teoseid. Nii on kirjastuselt varasemalt ilmunud Kalle Muuli ja Helen Sule kirjutatud «Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel», Kaja Kallase «MEP», Sulev Vedleri «Pestud miljonid», Kalle Muuli «Artur Sirgu elu ja surm» ja veel mitmeid menukeid.

«Me ei ole tegelikult varasemalt isegi mõelnud tõlkeraamatute kirjastamisele, aga see raamat on niivõrd oluline, et otsustasime teha erandi,» ütles KAVA Kirjastuse üks omanik Kalle Muuli. «Võin ainult kinnitada, et kõik, kes seda raamatut on lugenud, kirjeldavad seda ülivõrdes. Välja arvatud muidugi selle raamatu KGB-lastest peategelased, kes on autori üle külvanud hagide ja surmaähvardustega.»

«Avastasin selle raamatu inglise-keelse versiooni eelmise aasta suvel. Lugesin raamatu ühe hingetõmbega läbi ja otsustasin, et see on raamat, mis päris kindlasti tuleb viia võimalikult suure hulga Eestimaa inimesteni. See on erakordselt hariv ja silmi avav kõigile, keda huvitab meie julgeolek Venemaa vahetus naabruses,» ütleb Valdo Randpere, teine KAVA Kirjastuse omanik.