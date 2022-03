Õõvastav triller, milles ellu jäävad ainult kõige halastamatumad

Loe katkendit Sam Lloydi peagu ilmuvast romaanist «Mälestuste mets». See on liigutav ja kaasahaarav triller, mis võlub ootamatu pöörde ja huvitavate tegelaskujudega.

Elijah on Mälestuste metsas elanud nii kaua, kui mäletab. See on ainus kodu, mida ta kunagi on teadnud.

Sam Lloyd, «Mälestuste mets». Foto: Raamat

Elissa on alles äsja saabunud. Ja ta plaanib teha kõik endast oleneva, et põgeneda.

Elijah leiab 13-aastase maletajast imelapse Elissa metsast, kus röövija teda peidab, kuid ei kavatsegi sellest politseile teada anda. Kaheteistkümne eluaasta jooksul pole Elijah’l õiget sõpra olnud ja ta ei taha, et Elissa lahkuks.

Vähe sellest, Elijah teab, kuidas see lõppeda võib. Elissa pole ju esimene tüdruk, kelle ta Mälestuste metsast leidnud on.

Et röövija käitumine muutub ettearvamatuks, mõistab Elissa, et kummalise üksildase Elijah ülekavaldamine on tema ainus lootus ellu jääda. Petmise ja reetmisega segatud kassi-hiire mäng määrab nii nende saatuse kui ka selle, kas nad üldse kunagi Mälestuste metsast välja pääsevad…

Kaotamine on mõeldamatu.

***

Elijah

Kuues päev

I

Kui nad rivis ruumi tagasi tulevad, ei istu ma enam toolil. Selle asemel toetan end lauale ja viibutan paljaid jalasääri. Põlvel särab roosa plaastri nelinurk. See on tegelikult imelik, sest ma ei mäleta, et oleksin põlve vigastanud.

Nad kergitavad kulmu, kui näevad, et olen kohta vahetanud, aga keegi ei lausu midagi. Laud on poltidega põranda külge kinnitatud, niisiis ei saa see ümber kukkuda ega mulle haiget teha. Kümneaastaselt murdsin Mälestuste metsas ringi joostes jalaluu ja oleksin peaaegu surnud, aga see oli kaks aastat tagasi. Praegu olen palju ettevaatlikum.

«Paistab, et oleme lõpetanud, Elijah,» ütleb üks neist. «Kas sa ootad kojuminekut?»

Vaatan ruumis ringi. Esimest korda märkan, et sellel pole aknaid. Võib-olla on see tingitud neist inimestest, kes siin tavaliselt istuvad – halvad inimesed, mitte sellised, nagu need, kes minuga siin praegu on. Nad on politseinikud, kuigi ei kanna ametivormi. Enne ütles see, kes mulle kokakoolat tõi, et nad kannavad mänguriideid. Ta võis nalja teha. 12-aastase kohta on mul üsna kõrge IQ, kuid ma pole kunagi nöökamisest aru saanud.

Hetkeks unustan, et nad ikka veel vaatavad mind ja ootavad mult vastust. Tõstan pilgu ja noogutan, vehkides jalgadega hoogsamalt. Miks ma ei peaks kojuminekut ootama?

Mu näoilme muutub. Ma vist naeratan.

II

Me oleme autos. Papa juhib. Nõia-Annie, kes elab Mälestuste metsa kaugemas otsas, ütleb, et tänapäeval kutsub enamik lapsi oma vanemaid emaks ja isaks. Olen üsna kindel, et tegin varem sama. Tõesti ei tea, miks ma Mamma ja Papa peale üle läksin. Ma loen palju vanu raamatuid, peamiselt seetõttu, et meil pole raha, mida uuema kraami ostmiseks raisata. Võib-olla see ongi põhjus.

«Kas nad küsisid sult ka midagi?» uurib Papa.