Päev muundumas ööks, talv muundumas kevadeks – üleminekuajal üleminekukohas. Surnuaias, mida peetakse viimseks puhkepaigaks, valitseb maa peal suurem rahu kui maa all. Mulla all puidust kirstude rüpes toimub kehade muundumine, loodus otsusekindlalt maiseid jäänuseid lagundamas. Isegi surnuna jätkab keha pidevat transformeerumist. Lähedusest kostab laste muretu naer, mis katkestab vaikuse. Nad ei adu või siis ei huvita neid, et nad seisavad kahe maailma vahepeal. Leinajad vaikivad, kuid nende valu mitte. Haav võib küll sisemine olla, kuid seda on kuulda, seda on näha, seda on tunda. Nende kehad kannavad südamevalu nagu nähtamatut keepi; see rusub õlgu, tuhmistab pilku, aeglustab sammu.

Abikaasa surmale järgnevatel päevadel ja kuudel, soovides meeleheitlikult end taas tervikuna tunda, otsisin mingit üleloomulikku sidet, midagigi, mis mind temaga ühendaks. See oli nagu väljakannatamatu janu, mis vajas kustutamist. Päevil, mil mul õnnestus voodist välja saada, hiilis ta kohalolu mu selja taha ja koputas õlale, ning ühtäkki valdas mind talumatu tühjus. Mu süda oli kokku kuivanud. Leina ei ole võimalik lõpuni kontrollida.

Gerry valis kremeerimise. Ta säilmed on urnis, mis on paigutatud kolumbaariumi seinanišši. Tema kõrvale panid koha kinni ta vanemad. Urni kõrval seinas olev tühi auk on mõeldud mulle. Mul on tunne, nagu seisaksin surmaga silmitsi, mis on miski, mida ma oleksin pärast ta lahkumist kahe käega tervitanud. Ükskõik mis, et vaid temaga koos olla. Ma oleksin hea meelega sellesse nišši roninud ja oma keha kondiväänaja kombel ta säilmete ümber kägarasse tõmmanud.

Ta on seina sees. Samas ei ole teda ei siin ega seal. Ta on läinud. Ta energia on muundunud millekski muuks. Temast on järel vaid aineosakesed, mis on kõikjale mu ümber laiali pillutud. Kui saaksin, kutsuksin kokku terve sõjaväe, et iga viimne kui aatom kinni püüda ja ta tagasi kokku panna, aga kõik kuninga hobused ja kõik kuninga mehed … me õpime selle laulu selgeks elu alguses, kuid mõistame selle tegelikku tähendust alles lõpus.

Ühe korra asemel õnnestus meil hüvasti jätta kahel korral. Pikaajaline vähk, millele järgnes aasta jagu kirju. Ta heitis hinge, teades salamisi, et temast jääb mulle midagi maha, millest kinni hoida, veel midagi peale mälestuste. Isegi pärast surma leidis ta viisi, kuidas koos uusi mälestusi luua. Maagia. Jumalaga, mu arm, jumalaga taaskord. Nendest oleks pidanud piisama. Ma arvasin, et neist piisas. Võibolla seepärast inimesed tulevadki surnuaeda. Et taas hüvasti jätta. Võib-olla ei tulda siia üldse tere ütlema – hoopis trööst hüvastijätust, rahulik ja vaikne, süütundeta lahkuminek on see, mis inimesed siia toob. Me ei mäleta alati esmakohtumist, sageli mäletame hoopis, kuidas me üksteisest lahkume.

Mulle tuleb üllatusena, et ma siin tagasi olen; nii selles asukohas kui ka selles meeleseisundis. Seitse aastat Gerry surmast. Kuus aastat sellest, mil lugesin ta viimast kirja. Ma olin, olen edasi liikunud, kuid viimase aja sündmused on kõik pea peale pööranud, mu sisemuse segi raputanud. Ma peaksin edasi liikuma, aga mu elu kulgeb tõusu ja mõõna hüpnootilises rütmis, justkui oleks ta käsi minu poole sirutatud ja tõmbaks mind tagasi.

Silmitsen hauakivi ja loen veel kord Gerry lauset.

Püüdle kuu poole ja isegi kui kukud, langed sa tähtede sekka.