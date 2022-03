KATKEND RAAMATUST ⟩ Kelly Sildaru ema Lilian Talving: Tõnis ei lõpetanud minu terroriseerimist ega oma sobimatuid suhteid minu kunagise sõbrannaga

Tema meel muutus minutitega. Ühel hetkel olin kõikides tema hädades ja õnnetu olemises süüdi mina, nii et ainult minu surm laseks tal õnnelikuks saada, aga juba järgmisel minutil olin ma talle kõige armsam ja olulisem inimene siin maamunal, inimene, kelle kõrvale ta tahab maetud saada. Ta lubas mulle maad ja ilmad kokku, lubas kuu ja tähed taevast alla tuua, et saaks mind vaid õnnelikuks teha. Loomulikult ei võtnud ma seda kõike kuulda ega uskunud ainsatki ta sõna.

Tollest aprillikuust alates lõi Tõnises välja naistevaenulik hoiak -- kõik naised olid hoorad ja litsid, ka ta enda ema ja vanaema. See avaldus ka Kellyga suhtlemises. Ta elas kogu oma frustratsiooni Kelly peal välja. Mõnda aega lapsed ilmselt võisid vaid aimata, et midagi käärib, kuni ühel hetkel ma rääkisin Kellyle ära, mis toimub. Ta oli siis 16-aastane ja sai väga hästi aru, mis on õige ja mis vale, nagu ka sellest, kui ebaõiglane oli Tõnise käitumine minu suhtes. See muidugi ei pannud Tõnist vähimalgi määral vabandama, kahetsema ega midagi heastama. Vastupidi, see kõik sundis teda kasutama üha rohkem vaimset ja füüsilist vägivalda lootuses, et nii suudab ta mind endale alluma panna.

Kelly nägi seda kõike pealt. Kuna ta teadis, mis selle kõige taga on, siis hakkas ta isa noomima ja ütlema, et tema käitumine ei ole ilus ega õige. Nii sattus Kelly isa silmis minuga samale pulgale. Nüüd oli meid kaks, keda oli vaja vägivallaga endale alluma sundida. Mingist hetkest alates olime me juba nii karastunud, et see, mida Tõnis korraldas ja meie mõjutamiseks teha üritas, ei täitnud enam oma eesmärki. Kohati oli see kõik isegi nii halenaljakas, et me ei teadnud, kas nutta või naerda.

Ma ütlesin Tõnisele, et ei soovi sellist suhet, sest see kõik on nii üdini vale ja võlts. Üks asi on see, kuidas ta mind aastaid mu kunagise sõbrannaga petnud on, aga hoopis teine lugu on see, kuidas ta meid terroriseerib ja lugupidamatult kohtleb. Ma ei saa ega taha olla koos inimesega, kes mitte kedagi ega midagi ei austa, kes oma lihast tütart ahviks sõimab või teatab, et Kelly on tema arvates vaimse väärarengu või arengupeetusega. Ja et Kelly saaks aru, mis tunne isal on, soovib ta, et tütrel sünniksid vigased lapsed. Inimesed on Tõnise jaoks üksnes vahendid ja mina seda olla ei soovi.

Tõnise jaoks oli kõige olulisem see, kuidas asjad väljapoole paistavad. Kui ta sai aru, et mingit romantilist suhet meie vahel enam ei ole ega tule, siis avaliku skandaali puhkemise ärahoidmiseks tegi ta mulle ettepaneku elada niisama koos ja võtta seda kui äriprojekti.