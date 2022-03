Kiri mehelt, kes ei saa enam kunagi kirju kirjutada

Kuid Gerry pidas alati vapralt vastu. Ta hämmastas arste oma tugevuse ja elutahtega: Gerry ei kavatsenud võitluseta lahkuda. Ta oli kuni lõpuni humoorikas. Ta oli olnud väga nõrk ja tasase häälega, aga Holly oli õppinud tema uut keelt mõistma, nii nagu ema saab aru lalinast, kui laps alles rääkima õpib. Mõnikord itsitasid nad hiliste öötundideni, teistel öödel aga hoidsid teineteist kaisus ja nutsid. Holly püsis mehe nimel tugev. Tema uueks ametiks oli Gerry jaoks olemas olla, mil iganes mees teda ka vajas. Kui nüüd tagasi vaadata, siis Holly teadis, et tegelikult vajas ta ise Gerryt palju rohkem kui mees teda. Tal oli vaja, et keegi teda vajaks, et ta ei tunneks end tühise kõrvalseisjana, täiesti abituna.

Teise veebruari hommikul kell neli hoidis Holly Gerryl tugevasti käest kinni ja naeratas talle julgustavalt, kui mees oma viimase hingetõmbe tegi ja silmad sulges. Holly ei tahtnud, et Gerry kardaks, ja ta ei tahtnud, et mehele jääks mulje, nagu tema kardaks, sest tol hetkel ta ei kartnudki. Ta tundis kergendust – kergendust, et Gerryl pole enam valus, kergendust, et ta sai olla mehega koos ja näha teda rahulikult lahkumas. Holly tundis kergendust, et ta oli Gerryt tundnud ja armastanud ning et Gerry oli teda armastatud, ja kergendust, et viimane, mida mees nägi, oli Holly naeratav nägu, mis julgustas ja kinnitas, et ta võib lahkuda.