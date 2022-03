Kuidas sai ühest tavalisest üliõpilasest üks ajaloo suurimaid uimastiärikaid?

Raamatu «Drug War: the Secret History» autor Peter Walsh märgib, et «Eht narkoärika» tegelaskujud on aheldatud Ameerika mägedel kihutava vaguni külge, kust nad maha astuda ei saa või ei taha. «Luis Navia oli Colombia ja Mehhiko suuremate kartellide mõjukas uimastivedaja ning tema teadmised sellest, kuidas USA ja Euroopa narkootikumidega üle ujutati, on ainulaadsed,» sõnab Walsh. «Ülemaailmse kokaiinikaubanduse telgitagustest ning selle tipus troonivate tegelaste pöörasest, kuid ohtlikust elust pole keegi kunagi paremat ülevaadet andnud.»