Kreet Rosin-Pindmaa annab välja raamatu, mis õpetab vähendama häirivate emotsioonide mõju

Me kõik soovime kogeda sisemist rahu ja õnne

Rosin-Pindmaa teab terapeudina, et kõike, mida me ette võtame, teeme soovist kogeda sisemist rahu, elurõõmu, õnnetunnet, rahulolu ja kergust. Kuid sageli otsitakse neid kvaliteete valest kohast – endast väljastpoolt. Ta võrdleb, et see sarnaneb olukorrale, kus oled kaotanud oma autovõtmed kodus, kuid otsid neid hoopis kaubanduskeskusest.

Ta usub, et elurõõmu, õnnetunnet, sisemist rahu ja kergendust võib tunda ka koos teiste inimestega ja kus iganes maailmas, ent mitte miski neist ei ole ihaldatud kogemuste allikaks. Allikas oled sina ise. Seega soovitab ta mõtiskleda, kust sina otsid kergendust, sisemist rahu, elurõõmu, õnnetunnet ja rahulolu.

Inimene on üks tervik

Terapeudina puutub Rosin-Pindmaa igapäevaselt kokku inimestega, kellel on palju emotsionaalseid väljakutseid. Näiteks ärevus, süütunne, liigne muretsemine, pikaajaline kurbus, enese mitteväärtustamine, allasurutud vimm või muud kahjustavad emotsioonid.

Ta sõnab, et neid kõiki ühendab tegelikult suur hirmutunne ja kõrge stressitase. Kuna viimasel ajal on hirmude hulk ja stressitase aina kasvanud, plaanis ta algselt kirjutada üksnes nende vähendamise teemal. Kuid kuna ta taust on hiina meditsiin, mida ta on õppinud dr Rene Bürklandi juhendamisel, jõudis ta arusaamale, et ei saa üle ega ümber traditsioonilise hiina meditsiini teooria ühest fundamentaalsest arusaamast, mille kohaselt inimene on üks tervik.

«See tähendab, et ei ole mõtet tegeleda üksnes hirmuga ning jätta tähelepanuta kurbus, viha või ülemuretsemine. Hirm käivitab organismis võitle-või-põgene reaktsiooni ning seeläbi soodustab stressitaseme tõusu. Nagu ka kõik teised kahjustavad emotsioonid,» põhjendab ta, miks käsitleb oma ilmuvas raamatus lisaks hirmudele ja stressile ka teisi energia vaba liikumist takistavaid emotsioone.

Emotsioonide vabastamisest

Hiina meditsiini aastatuhandete vanuse teooria (mille juured ulatuvad 6000 aasta tagusesse aega) kohaselt ei ole ükski emotsioon kahjustav iseenesest – kahjustavaks muutuvad emotsioonid alles siis, kui surume neid alla, kui need on liiga intensiivsed, viivad sind oma keskmest liiga kaugele ja liiga kauaks. Kahjustavaid emotsioone on võimalik vabastada mitmel erineval moel, nt lihtsa koputusteraapia meetodiga, mille toimemehhanismi hiina meditsiini teooria selgitab. Koputusteraapias kasutatakse samu punkte, mida nõelraviski, kuid nõelte asemel mõjutatakse neid punkte sõrmeotstega.

Koputusteraapia on lihtne energiapsühholoogia meetod, kus sõrmeotstega nõelravipunkte mõjutades saab vabastada häirivaid emotsioone, muuta kahjustavaid mõttemustreid, leevendada emotsionaalselt traumeerivate kogemuste kurnavat mõju ning kogeda suuremat sisemist rahu.