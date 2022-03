Uus raamat annab visuaalselt haarava ülevaate August Komendandi töödest

Raamat sisaldab tuntud arhitektuuriajaloolase, professor Kenneth Framptoni ja raamatu koostaja Carl-Dag Lige esseesid ning valitud artikleid August Komendandilt. Eesti keeles ilmub esmakordselt seni ainus teadaolev põhjalikum intervjuu Komendandiga – arhitekt Oscar Tenreiro vestlus temaga 1985. aastast. Ühtlasi annab raamat visuaalselt haarava ülevaate Komendandi tähtsamatest erialastest töödest – 1930. aastate varastest betoonehitistest tema sünnimaal Eestis kuni 1960. ja 1970. aastatel valminud maailma arhitektuuri tippteosteni Põhja-Ameerikas. Enamik raamatu 500 illustratsioonist ilmuvad esmakordselt. Raamatust leiab põhjaliku August Komendandi tööde loetelu koos iga projekti põhiandmetega ning valikbibliograafia, mis sisaldab nii Komendandi enda publikatsioone kui ka teiste käsitlusi tema töödest.



Eesti Arhitektuurimuuseumi kirjastatud raamat ilmub samaaegselt ka inglise keeles, koostöös maailma ühe tuntuma arhitektuurikirjastusega Birkhäuser Verlag Šveitsist, mis hakkab raamatut ka ülemaailmselt levitama.



August Komendant (1906–1992) oli Eesti-Ameerika ehitusinsener, kes koostöös tuntud arhitektide ja inseneridega kavandas mitu 20. sajandi arhitektuuri meistriteost. Tema erialane karjäär vältas üle poole sajandi 1930. kuni 1980. aastateni ja kattus ajastuga, mida iseloomustab moderniseerumine, linnastumine ja tehnoloogia kiire areng.



Komendandi veendumused tuginesid teadmistele, mida täiendas lihvitud esteetikatunnetus. Insenerina väärtustas ta Arhitektuuri suure algustähega – selle ajatut mõõdet ning kestvat kvaliteeti. Ta mõistis, et ime sünniks ei piisa pelgalt tabelarvutustest ja eelarveprognoosist, vaid et selleks on vaja ka tugevat loomingulist tõuget.



Betoon, materjal, mida paljud peavad igavaks, külmaks ja kõledaks, oli August Komendandi kirg läbi aastakümnete. Ta kasutas oma teadmisi ja oskusi sedavõrd eriilmeliste hoonete kavandamiseks nagu Kadrioru staadioni tribüün Tallinnas (arhitekt Elmar Lohk, 1938), Habitat ’67 eksperimentaalne kortermaja Kanadas Montréalis (arhitekt Moshe Safdie, 1967) ja Kimbelli kunstimuuseum USA-s Texases Fort Worthis (arhitekt Louis I. Kahn, 1972).