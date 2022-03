10 väärt tarkusetera raamatust «Muuda oma mõtteid – muudad oma elu»

Kui märkad jäikust, siis tunnista ka seda iseendale. Ürita näha oma jäikuse põhjust ning muuda nii oma ego elutormide käes paindlikumaks. Sinu paindlikkus näitab omakorda teistele, et ka nende vaateviis on teretulnud. Nii väldid konflikte.

Mis saaks siis, kui päike vajaks heakskiitu ja nõuaks oma pingutuse eest tasu? See paistaks vaid seal, kus seda kõige enam hinnatakse või eluandva energiana kõige enam makstakse. Ole andja mitte võtja, pakkudes teistele vastutasu ootamata.

Teiste süüdistamise asemel keskendu iseenda mõistmisele. Tuleta endale meelde, et keegi ei saa sind muuta rahutuks ilma sinu enda nõusolekuta.

Sisemine rahu on vägi. Selleks, et tunda end tugevana ei pea sa võitlema ega teiste üle valitsema. Kui elu näib hetkel raske, siis peatu ja mõtiskle, et oled vaid ühe mõtte kaugusel rahust.