JÕULUVANA, STALIN JA ÕPETAJA ⟩ Iseäralikud kompleksid, mille all võivad inimesed kannatada

Jaanalinnu kompleks

Jaanalinnu kompleksi all peetakse silmas ohu eitamist läbi enesepettuse. «Kahjuks on see meie ühiskonnas küllaltki levinud ja vist ka enamiku liiklusõnnetuste ning muude liigsest kiirustamisest ja ajapuudusest tingitud äparduste põhjustaja,» nendib Niiberg. Ta jääb siiski optimistlikuks: «Õppigem siis ometi oma vigadest! Sa võid ju endas kindel olla, aga ka teised võivad eksida. Hulljulgust ei ole iialgi vooruseks peetud!»

Idaeurooplase kompleks

Selle kompleksi puhul alahinnatakse jõukamates lääneriikides töötades-õppides oma võimeid. «Arvan, et meie haridust, ka nõukogudeaegset kõrgharidust, ei tohiks kuidagi alahinnata. Pigem ei väärtusta seda meie oma haridussüsteem,» leiab Niiberg, et idaeurooplase kompleksi ei peaks tundma. «Enamik haritud eestlasi on läinud välismaale tööle ja tulnud tagasi luksusautoga või sinna parema elu peale jäänudki.»

Ohustatud autoriteedi kompleks

Niiberg toob välja, et selle kompleksi all kannatav inimene näeb kõikjal oma mainet õõnestavat tegutsemist. «Tõesti, kus suitsu, seal tuld, aga ära siis ise õli pidevalt tulle juurde vala! Kui oled õppinud teistes ainult vigu ja halba otsima, leiad seda igas inimeses, kellega kokku puutud. Õpi ka head nägema ja veendud peagi, et sedagi leidub piisavalt nende seas, kes sind ümbritsevad,» leiab psühholoog, soovitades kõik päeva jooksul pähe tulnud irratsionaalsed mõtted kirja panna ja neid hiljem analüüsida.

Atlase kompleks

Niibergi sõnul tabab see kompleks sageli erasektori tippjuhte. Atlase kompleksi all kannatav inimene peab ennast asendamatult tähtsaks isikuks. Kahjuks on tema (südame) tervis ületöötamise ja pideva usaldamatuse tõttu suures ohus. Atlase kompleksi all kannataval juhil soovitab Niiberg õppida teisi usaldama ja juhina ülesandeid delegeerima – ja kui on soov pikalt elada, siis tasuks minna ka psühholoogi vastuvõtule.

Toivo Niibergi raamat «Ela ja küsi! 500 elulist küsimust». Foto: Karen Härms

Jõuluvana kompleks

Jõuluvana kompleksi «põdev» inimene ostab kingitustega endale tunnustust. «Altkäemaks, ümbrikupalk ja katteta lubadused on selle kompleksi levimise tõttu meie armsas Eesti Vabariigis lausa igapäevased nähtused. Riigikogu liikmed on aga lausa kohustatud kellelegi restoranis välja tegema, kutsudes seda nn kohtumiseks potentsiaalse «valijaga». Huvitav, miks küll mind ei ole keegi kunagi sellisele «kohtumisele» kutsunud? Kuna sellele kompleksile on olemas ühiskonna heakskiit ja toetus, siis selle ravi on ilmselt mõttetu,» nendib Niiberg talle omasel muhedal toonil.

Õpetaja kompleks