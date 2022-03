Mees, kes mõisteti surma, sest ta esitas liiga palju küsimusi

Nigel Warburton, «Väike filosoofia ajalugu». Foto: Raamat

Filosoofia keskmes on küsimused tegelikkuse olemusest ja õigest eluviisist. Neljakümnes peatükis joonistab autor välja mõtteloo arengu antiigist tänapäevani, tutvustades nii klassikalisi filosoofe, nagu Sokrates, Aristoteles, Augustinus, Hegel jt, kui ka 20. sajandi mõjukaid mõtlejaid, nagu prantsuse eksistentsialistid, Hannah Arendt jt. Mängleva kergusega ärgitab Warburton lugejaid teedrajavate filosoofidega kaasa mõtlema ning maailma ja inimeste kohta küsimusi esitama.

Nigel Warburton (snd 1962) on Briti filosoof ja õppejõud, kes toimetab nii populaarset iganädalast taskuhäälingut «Philosophy Bites» kui ka samanimelist veebilehte ja peab loenguid Tate Moderni kunstimuuseumis. Tema sulest on ilmunud mitu menukat filosoofilist mõtlemist tutvustavat teost, nagu «Philosophy: The Basics» (1992), «Thinking from A to Z» (1996) ja «Free Speech: A Very Short Introduction» (2009).

Loe raamatust katkendit!

***

Mees, kes esitas küsimusi

Sokrates ja Platon

Umbes 2400 aastat tagasi mõisteti Ateenas surma üks mees selle eest, et ta esitas liiga palju küsimusi. Filosoofe oli olnud ka enne teda, kuid just Sokrates oli see, kes lükkas filosoofiale hoo sisse. Kui filosoofial oleks oma kaitsepühak, siis oleks see Sokrates.

Nösuninaga, täidlane, kahvatu ja veidi veider Sokrates ei sobinud hästi teiste sekka. Ehkki välimuselt inetu ja tihti pesemata, oli tal erakordne veetlus ja terav mõistus. Kõik Ateenas nõustusid, et päris temasugust pole varem nähtud ega nähta tõenäoliselt ka tulevikus. Ta oli ainulaadne, kuid tekitas ka palju pahameelt. Iseennast nägi ta sellise parmlasena, nagu on kiin, kes väga vastikult hammustab. Need putukad on küll ärritavad, kuid ei tee tõsist kahju. Ateenas sellega kõik ei nõustunud. Paljudele ta väga meeldis, kuid oli ka neid, kes leidsid, et ta avaldab ohtlikku mõju.

Noore mehena oli ta olnud vapper sõdur, võideldes Peloponnesose sõdades spartalaste ja nende liitlaste vastu. Keskea veetis ta loivates turuplatsil, peatades aeg-ajalt inimesi, et esitada ebamugavaid küsimusi. See oli enam-vähem kõik, mida ta tegi. Kuid küsimused, mida ta esitas, olid teravad kui habemenuga. Need näisid otsekohesed ja selged, kuid tegelikult need seda polnud.