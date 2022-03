Ilmunud on uus Jack Reacheri põnevik

Keegi on teinud Pariisis täpse lasu Prantsusmaa presidendi suunas. Tulistatud on erakordselt kaugelt ja Ameerikas valmistatud kuuliga. Selliseks lasuks võimelisi täpsuslaskureid on maailmas väga vähe ja üks nendest on mees, kelle Reacher kunagi kinni võttis ja kes seejärel viisteist aastat vangis istus. Tekivad kartused, et tegelikult kavatseb ülikaval ja piiramatute võimalustega palgamõrtsukas rünnata hoopiski G7, G20 või EL riigipeade kohtumist.