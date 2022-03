Kuidas ühistransport hakkas järk-järgult eestlaste liikuvust mõjutama

Ühistranspordi termini tulekust ja juurdumisest meie keelepruuki pakub selle kogumiku avaartiklis sissevaadet Tallinna Ülikooli linnauuringute professor Tauri Tuvikene. Keskendutakse ka sellele, kuidas ja millistest vaatepunktidest on humanitaar- ja ühiskonnateadlased ühistransporti käsitlenud.

Ühistransport ei ole pelgalt võimalus liikuda üheskoos ühest punktist teise, vaid võib kõneleda kogukonna, riigi või linna kohta palju enamat. Sellest, kuidas ühistransport on olnud erinevates maailma linnaruumides n-ö lõuendiks kunstilisele eneseväljendusele, teeb kogumikus ülevaate Tallinna ja Turu ülikooli doktorant Aleksandra Jantšenko.

Ilukirjandus on aines, kus väljamõeldud tegelaste suhtumised ja hoiakud võivad anda edasi palju vahetumalt argiolustikku ja tunnetust, mida inimesed kogesid möödanikus reisides. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadur Elle-Mari Talivee on uurinud ühistranspordi kajastusi Eesti kirjanduses. Kogumikus avaldatud artiklis käsitleb ta Friedebert Tuglase noorusaja reise raudteel Euroopasse. Tuglase mälestused aitavad mõista, et juba enam kui saja aasta eest oli ka Eestist võimalik raudteel üllatavalt kiiresti ja mugavalt Euroopasse reisida.