Ungari keeles ilmus eesti näidendite kogumik

Ungari keeles on ilmunud kogumik «Midagi tõelist» ehk «Valami igazi» koondab seitset kaasaegset eesti näidendit: Liis Aedmaa «Emadepäev», Martin Alguse «Midagi tõelist», Tiit Aleksejevi «Liivimaa reekviem», Siret Campbelli «Beatrice», Andrus Kasemaa ja Priit Põldma «Leskede kadunud maailm», Tõnu Õnnepalu «Mäed» ja Andra Teede «45 339 km² raba».

Kogumiku on koostanud estofiil Ildikó Sirató, kelle sooviks on pakkuda ungari lugejatele nüansirohket sissevaadet eestlaste mõttemaailma.

Reedel Budaörsi Latinovitsi teatris toimuvale raamatuesitlusele eelneb Andra Teede «45 339 km² raba», mille tõlkis Bence Patat, ungarikeelne lavastatud lugemine, mille toob lavale Bence Böröndi. Loevad Petra Hartai, Petra Páder, Andrea Spolarics, Orsi Szőts, Kristóf Fröhlich ja Róbert Ilyés. Bence Böröndi jaoks pole see esimene kord eesti näidendit lavastada – 2019. aastal esietendus samas teatris Enn Vetemaa «Õhtusöök viiele».

Ungaris on Eesti kaasaegse teatri ja näitekirjanduse vastu elav huvi ja see on juba teine kord, mil Eesti Teatri Agentuur Budapestis eesti kaasaegset näitekirjanduste lavastatud lugemise teel esitleb. Eelmisel korral, 2020. aastal, olid lugemislaval Siret Campbelli «Beatrice» ja Martin Alguse «Midagi tõelist».