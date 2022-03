Mis juhtub, kui kümneaastane tüdruk satub pärast traagilisi sündmusi üha häirivamate fantaasiate keerisesse?

«Kõigepealt soolast ja alles siis magusat,» ütles ta nagu alati. See oli reegel. Siis kasvame suureks ja tugevaks, niisama suureks kui hiiglane Koljat ja sama tugevaks nagu Simson piiblist. Peale selle pidime kindlasti ära jooma suure klaasi värsket piima, mis oli enamasti juba paar tundi pütist väljas seisnud ja leige, mõnikord kattis seda veel kollakas koorekiht, mis suulae külge kleepus, kui liiga aeglaselt juua. Kõige parem oli kogu klaasitäis kinnisilmi alla kulistada; ema ütles selle kohta, et see on lugupidamatu, kuigi piiblis pole midagi öeldud piima kiiresti või aeglaselt joomise või lehma ihu söömise kohta. Võtsin leivakorvist saiaviilu ja panin selle tagurpidi taldrikule, nii et see nägi välja täpselt nagu kaks kahvatut põngerjakannikat, eriti kui sellele poolest saadik šokolaadikreemi määrida, see tegi mulle ja mu vendadele alati nalja ja iga kord küsisid nad: «Lakud aga jälle mõnuga sitast perset?» Aga enne kui tohtisin šokolaadikreemi võtta, pidin esmalt soolast sööma.

«Kui kuldkalad liiga kauaks pimedasse tuppa jätta, muutuvad nad valgeks,» sosistasin Matthiesele ja asetasin saia peale kuus viilu keeduvorsti nii, et need katsid saiaviilu servast servani. Sul on kuus lehma, kaks neist süüakse ära. Mitu lehma jääb järele? Kuulsin õpetaja häält oma peas iga kord, kui midagi sõin. Miks seotakse need tobedad ülesanded toiduga – õunad, koogid, pitsaviilud ja küpsised –, seda ma ei teadnud, kuid igatahes oli õpetaja kaotanud lootuse, et ma ükskord arvutamise selgeks saan, et mu vihik on kunagi lumivalge, ainsagi punase kriipsuta. Kella õppimine võttis mul ka terve aasta – isa istus minuga tundide viisi köögilaua taga kooli õppekellaga, mille ta mõnikord meeleheites põrandale virutas, nii et selle mehhanism välja kargas ja see tobe asjandus katkematult helisema kukkus – ja veel nüüdki muutusid osutid mõnikord vihmaussideks, mida me lehmalauda taga sõnnikuhargiga mullast välja kaevasime, et kalale minna. Nad vingerdasid meeletult, kui neid nimetissõrme ja pöidla vahel hoiti, ja alles pärast paari nipsu jäid korraks paigale, lebasid peopesal ja sarnanesid Van Luiki kommipoe magusate punaste maasikanööridega.