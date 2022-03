Uhiuues kirjandussaates räägivad raamatutest Karl Martin Sinijärv ja Keiti Vilms

«Arutul ajal tuleb arukust hoida. Meie oleme raamatukogu ja meie hoiame arukust niikuinii ja kogu aeg. Igapäevakurjuse lahkajad ja lahendajad on täna mujal, on targemad ja tugevamad. Meie oleme raamatukogu ja me räägime raamatutest,» ütles rahvusraamatukogu kultuurinõunik ja kirjanik Karl Martin Sinijärv.