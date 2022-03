«Mind aeti taga, tulistati ja taheti tappa. Mis sellel kõigel võiks üldse tööga pistmist olla?»

Erkki Koort, «Koidik surnud postkastis». Foto: Raamat

«Surnud postkast» on spioonimaailmas peidik, kuhu jäetakse sõnum, mille käest kätte andmine oleks liiga riskantne. Raamat viib meid otse «surnud postkastide» keskele 1990-ndate Eesti võitlustandril, kus segunevad Venemaa, Rootsi ning mitmete teiste riikide luurehuvid ning organiseeritud kuritegevus. Loole lisab hoogu ja vürtsi peategelase elukaaslase saladuslik kadumine ning sellest tingitud eluohtlikud sekeldused.

Erkki Koort on pikaaegne julgeolekuekspert, kes töötanud nii Kaitsepolitseiametis kui ka Siseministeeriumis. Hetkel töötab ta Sisekaitseakadeemias ning ajalehes Postimees. Varasemalt on tema sulest ilmunud keskaegsete seikluslugude triloogia, mis pälvis Bernard Kangro nimelise kirjandusauhinna.

Loe uuest raamatust katkendit!

***

Veel samal õhtul helistas Jan Läti vastuluure juhile Jurisele. Too pidi nime kuuldes peaaegu toolilt maha kukkuma.

«Miks sa teda siia ei toonud?! Tead, see Vorobjov tulnuks koos teistega sisse soolata ja seda otseses mõttes!» röögatas Juris. «Võtnud kaasa!»

«Kust, kurat, mina teadsin?!» tõrjus Eesti vastuluure juht.

«Jan, ma räägin kohe Moldovaga, et see siga kätte saada. Hiljem helistan,» lisas mees ning katkestas kõne.

Poolteist tundi hiljem helises telefon ning pettunud Juris teatas, et Moldova oli Vorobjovi vahetanud ühe oma sissekukkunud agendi vastu. Ta oli väga nördinud ja teatas, et kavatseb täna õhtul ära juua pudeli viskit ning on sellega juba algust teinud.

***

Kolm päeva hiljem astus Jan šefi kabinetti. Too oli just saabunud puhkuselt Hispaaniast Valenciast või õigemini oli ta seal osalenud ühel konverentsil, mis oli nagu puhkus ja nagu ei olnud ka. See oli mingi korruptsioonivastane konverents, mille varjus oli hea teha kahepoolseid kohtumisi. Nagu tavaliselt sellistel puhkudel katkus välissuhete juht juukseid, sest temani ei jõudnud, kellega ning millest räägiti. Põhiline häda oli aga selles, et kokkulepped tehti, ülesannet ei antud, aga täitmise kohta küsiti aru.

Pealik näis puhanud ja heas tujus. Ometi lahtus see kohe, kui ta sai teada Moldovas toimunud sündmustest. Ülemus nõudis vastust, miks sellest kohe ette ei kantud. Kuuldes, et tema asetäitja olla niimoodi otsustanud, kamandas ta mehe silmapilk kohale ning karjus veerand tundi. Janile näis, et sealt tuli vähe tsensuurseid väljendeid, kuid oli fakt, et kõik oli ilma sidesõnadeta.

Kui silmi vidutav Alik ennast viimaks kogus, teatas ta, et ei saanud lubada mobiili kaudu niivõrd olulise info edastamist. Sellega võis ju nõustuda, kuid see ei vaigistanud šeffi. Sellel on tagajärjed, rõhutas ülem viimaks ning saatis Aliku minema.