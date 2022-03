Laupäeval selguvad Eesti laste lemmikkirjanik ja -illustraator

Nukitsa konkurss on Eesti lastekirjanduse suursündmus, mille eesmärk on populariseerida raamatuid ja lugemist ning tunnustada meie lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid. Lapsed valisid iga kahe aasta tagant toimuval Nukitsa konkursil Eesti parima kirjaniku ja illustraatori juba 16. korda. Kokku andis oma lemmikute poolt raamatukogudes ja veebis hääle 5277 noort lugejat vanuses 6–13 aastat.

Võitjatele teeb auhinna eriti armsaks see, et nad on välja valitud just noorte lugejate eneste poolt. Lapsed tegid oma valiku saja 2020. ja 2021. aasta jooksul ilmunud lasteraamatu hulgast. Kirjanikelt võistlesid algupärandid, kunstnikud astusid võistlustulle aga ka tõlkeraamatutele tehtud piltidega.