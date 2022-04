Sinijärv soovitab: põhjamaine krimka, kus kõige rohkem probleeme on uurijatel

«Kreenis» on raamat, mis võiks toimuda ükskõik millises Skandinaavia riigis ja/või suuremas linnas. Üldse on tunne, et kuigi Horst ja Enger on eraldi võttes Norra ühed tuntumad krimikirjanikud, siis nende ühiselt loodud lood on pikk samm teatava «ühtluskirjanduse» suunas, kus püütakse ära kasutada võimalikult palju žanri määratlenud elemente. Lühidalt võiks seda kokku võtta umbes nõnda, et ohvritel (enam) probleeme ei ole, kuna nemad on üldjuhul surnud või teel sinna, kurjategijatel on probleeme kuhjaga, aga kõige enam probleeme on politseinikel. Politseinike elu peamiselt probleemidest koosnebki. On see «ühtluskirjanduse» tulek nüüd samm edasi, tagasi või kõrvale – raske öelda. Iga järgmine seda masti raamat püüab justkui heita järjekordse valgusvihu heaoluühiskonna pimedamasse poolde. Vahel heiastub kahtlus, et ilukirjanduslikku pimepoolt nõnda massiivselt juurde luues võib elu end artistide ootustele vastavaks kohandada. Ikka see va pimedus-vaatab-vastu asi. Või oli see kuristik.