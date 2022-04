Piers Morgan: olen pidanud pikka sõda, et päästa Bond äärmusfeministide haardest

Kampaania filmiajaloo kõige maskuliinsema tegelase neutra­liseerimiseks jõudis täiesti ennustatavasse madalseisu nõudega muuta ta naiseks. Hämmastav, et seda toetasid aktiivselt endised Bondid. «Kutid, kaduge eest!» nõudis vannutatud feminist Pierce Brosnan, kes on Bondi mänginud neljal korral, «Ja pange sinna ossa naine! Usun, et see virgutaks, see oleks põnev!» Imelik, aga ma ei mäleta hr Brosnanit neid soovitusi jagamas siis, kui tema oli 007.

Kaader filmist «The World Is Not Enough» (1999). Sophie Marceau (Elektra King) ja Pierce Brosnan (James Bond). Foto: CAP/PLFImage/Scanpix

Asi pole võrdsuses. Mu vastuseis naisnäitlejale Bondi rollis ei tule sellest, et naistel puuduksid vajalikud oskused. Olen kindel, et käesoleval hetkelgi tegutseb palju naisspioone, kes oskavad sama meisterlikult inimesi tappa, vastassoo esindajaid võrgu­tada, töökaaslasi moosida, juua, kaarte mängida, suitsetada ja kohatuid nalju pilduda.

Ei, ma olen vastu sellepärast, et James Bond on mees, oli Bondi kuju looja Ian Flemingi kujutluses alati mees – ja peaks seetõttu meheks jäämagi. Nagu Broccoli ütles, Bondi võib teha mustanahaliseks – mulle meeldiks näiteks, kui Daniel Craigilt võtaks teatepulga üle Idris Elba – või ükskõik mis rahvusest meheks, kuid teda ei saa teha naiseks. Kui Pierce Brosnanil on vaja kedagi teist peale minu, kes talle selgitaks, miks see on loll mõte, siis võib ta küsida Rosamund Pike’i käest, kes mängis temaga koos jaos «Surra veel üks päev» (Die Another Day).

«James Bond on Ian Flemingi loodud tegelaskuju,» ütles Rosamund, «ja see tegelaskuju on mees. Väga mehelik tüüp. Miks peaks mõni naine etendama sellist pruugitud meest? Miks peaks ta olema kunagi olnud mees ja nüüd peab seda mängima naine? Miks ei võiks olla lihtsalt üks püstolikangelasest naisagent?»

Täpselt. Laske ometi käia, lugupeetud daamid, looge omaenda superagendid, aga taeva pärast, jätke meie poiss rahule. Bond, meeldigu ta teile või mitte, on meessoost, sirgjooneline naistemaias üksiklane, kellele meeldib tappa pahu tegelasi ja kes eelistab dressidele smokingit. Täpselt see tema on. Ja täpselt sellepärast on teda aastakümneid armastatud, just seetõttu on ta omandanud Briti kultuuris nii võimsa koha. Nagu Sean Connery kunagi ütles: «Bond on oluline: ta on võitmatu superman, keda iga mees tahaks järele teha ja keda iga naine vallutada, ta on unistus pealejäämisest, mis elab meis kõigis.»

Nagu kõigi nende rumalate woke-kampaaniatega, nii soovivad ka seda väljaspool äärmusliberaalset mulli tegelikult vaid vähesed. Korraldasime GMB-s küsitluse, kas Bond peaks olema naine, ja 86% vastajaist (väga suurest hulgast küsitletuist) ütles «ei». Seega on tegemist järjekordse näitega muret tekitavast moodsast nähtusest, milleks on alistumine väikese vähemuse vihasele kapriisile – vastu suure enamuse tahtmist. Kahtlustan, et vastu hääletas isegi rohkem naisi kui mehi, sest paljude naiste arvates, ja ma palun vabandust oma kallite feministrite ees selle halva uudise pärast, kehastab James Bond hiilgaval kombel matšofantaasiate eskapismi.

Kahjuks on sõda Bondi vastu vaid üks osa laiemast sõjast maskuliinsuse vastu. Ütlen seda kui mees, kes on tegelikult uhke selle üle, et on mees, ja kellele meeldib olla maskuliinne. Ma tean, et see on hirmus asi öelda ja võin kõigi vihast lõhkevate radikaalfeministide ees vaid ebasiiralt vabandust paluda. Kui on midagi, mida nad põlgavad veel rohkem kui m-tähega sõna, siis toda pikemat m-tähega sõna. Aga miks? Maskuliinsus tähendab lihtsalt «traditsiooniliselt meestega seotud omaduste ja välimuse omamist. Ongi kõik, ei midagi hullemat.

Maskuliinsus tuleb ladinakeelsest sõnast masculus, tähendusega «meessoost, meheväärne» ja seda on inglise keeles laialt kasutatud 14. sajandi keskpaigast peale. 1620ndail hakkas see tähendama ka «mehelikku, mehist, võimast».