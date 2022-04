Dave Benton: usun, et Taeva ja Maa vahel on midagi enamat, mida paljud meist lihtsalt ei tea

Ta kinnitab, et ta ei ole ebausklik ja talismane tal ka ei ole. See tähendaks uskumist mingisse asjasse. Benton usub pigem teadmist, et Taeva ja Maa vahel on palju enamat, mida meie või paljud meist lihtsalt ei tea. Peagi on Goodnews kirjastusel ilmumas ka õnnekoolitaja Dali Getter Karatiga raamat «Õnn on otsus».

Rasketel hetkedel on aidanud sisemine usk

Benton kirjutab, et elu raskematel hetkedel on teda aidanud tema sisemine usk. Tunne ja hoiak läbi terve elu, et kõik läheb hästi, et kõik on võimalik.

«Olen näinud oma vanemaid heitlemas mitmete süngete ja keeruliste aegadega, olen näinud neid seetõttu nutmas, kurtmas ja aeglaselt, kuid järjekindlalt raskustest välja tulemas. Nii et küllap on minulgi olnud ellujääja eluhoiak,» arvab ta.

Ta usub, et igast keerulisest olukorrast leidub alati hea väljapääs, kui oled aus ja õiglane. Seni kuni usud – leiad lahenduse.

Benton peab oma edu saladuseks nii tugevat usku edusse, et tunned seda juba enne, kui astud samme ta suunas. Lihtsalt tead, et kõik läheb hästi ja lähebki.

«Minu tegevusalal on nii palju inimesi, kes mind armastavad ja minusse usuvad. Loomulikult on ka palju pahasoovijaid, kes ootavad, et mind tabaks ebaõnn ning pingutavad kogu jõust selle nimel. Nii et peab olema väga tugev selgroog näitamaks, mis puust sa tehtud oled. Ja nii tuleb toimida iga päev, kuni usud sellesse. Ära unusta ausust enese vastu. Veendu, et oled kogu oma olemusega hea, mitte pelgalt ei teeskle headust,» ütleb ta.

Valikud hea ja halva vahel

Küsimuse peale, kuidas ta teeb elus valikuid hea ja halva vahel, tõdeb Benton, et see valik pole kerge. Esmalt peab mõistma, miks on üks asi halb ja teine hea. Peab enese jaoks enne valiku tegemist nende mõistete sisu avastama. Just enese jaoks.

«Mis on sinule hea, võib kellelegi teisele olla halb. See on väga individuaalne kategooria. Otsus on õige siis, kui see täidab kõik tingimused, mida sa vajad, ega ole langetatud vägisi,» usub ta.

Benton peab enda jaoks tähtsaimaks küsimuseks – mida ma tahan. See on nii selge küsimus, ehkki tihti inimesed vastavad, et nad ei tea.