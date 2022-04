8 naela ja 50 sentimeetrit ehk mõõdusüsteemide segapuder Kanadas

Olen õhtuni vastu pidanud, kuni otsustan minna tuppa ja visata pikali. Trepist üles kõndides ütlen oma sündimata lapsele tõsise häälega: «Oota veel natuke! Ära kiirusta! Kes siis 13. kuupäeval oma elu alustada tahab? Pealegi on homme minu õe sünnipäev. Mõtle, kui tore! Saad seda oma tädiga ühel päeval tähistada!»

Leban vaikselt ning kuulan sünnipäevaliste lõbusaid hääli, mis akna tagant aiast minuni kostavad.

«Ma arvan, et nüüd on aeg minna,» sosistan Tomile kõrva, kui ta tuleb pärast keskööd vaatama, kuidas end tunnen.

Tom läheb pisut ähmi täis. Aitab mu autosse ning juba sõidamegi minema.

«Kas sa võtsid ikka koti kaasa?» tuleb mulle meelde.

«Mis koti?...» imestab Tom. «Ah... Oh... Õigus jah! Me peame tagasi minema!»

Sumedal suveööl annavad vaid tänavalambid valgust. Õhk on kuumusest ja niiskusest raske. Unne vajunud linnas astuvad vaid mõned üksikud inimesed kärmelt kodu poole. Igatsen vahel taga Eesti valgeid öid, kui õieti aru ei saanud, millal uus päev koitis.

«Talvine pimedus ei häiri mind üldse. Sellega olen harjunud. Mõnus on end diivanil kassina kerra keerata ning raamat kätte võtta,» seletan vahel oma vanemale töökaaslasele, kes ei suuda aru saada, kuidas inimesed Eestis talvel täielikku masendusse ei lange. «Mul tuleb depressioon siinses suvises pimeduses,» ütlen poolnaljaga.

Meie auto vurab kärmelt mööda teed. Tom proovib mitte liiga tugevalt gaasipedaali vajutada ning uurib pidevalt, kas kõik on korras. Ta tahab olla esimene, kes oma tütrele otsa vaatab, kuid seda kindlasti mitte meie autos.

«8 naela ja 50 sentimeetrit!» hõikab keegi ruumisügavusest. Minu jaoks kõlab imelikult, et kaal ja pikkus erinevates mõõdusüsteemides kirja pannakse. Kuigi toidupoed kaaluvad oma tooteid naeltes, pole ma siiani sellega õieti harjunud. Ilmajaam teatab temperatuure Celsiustes ja retseptiraamat jagab juhendeid Fahrenheitides. Kaugused on kilomeetrites ja pikkused jalgades ning tollides. Ei tea, kas kusagil mujal leidub maad, kus valitseb selline segapuder?

Pärast mõningat solgutamist võõraste käte vahel, mille kohta laps oma arvamist kõva kisaga avaldab, saan viimaks tüdruku enda sülle. Nutt lõigatakse kui noaga katki. Ta maigutab pisut roosinupuna punast suud ning paneb silmad rahulolevalt kinni.

Järgmise päeva veedame veel haiglas. Uksed on kuni kella üheksani õhtul külalistele valla. Imestan, kuidas nad oma tänavariietuses vabalt sisse jalutavad. Ei mingeid erilisi susse või valvet, kes millal tuleb. Isad võivad isegi ööseks jääda, kuigi ega neile voodit selleks anta. Olen Eestist kaasa toonud mälestused haiglatest, milles valitseb palju rangem kord. Tahtmatult piilun kartlikult ringi, kas keegi ei tule äkki pahandama, miks eeskirju rikutakse.

Kanadas on tervishoid eranditult kõigile elanikele tasuta, kuid see ei tähenda, et haiglas võiks liiga pikalt olla. Juba järgmise päeva hommikul saab Tom meid koju viia. Ma ei kurvasta, sest kodus on ilmselt niikuinii palju parem.

Lapse jaoks on autosse pandud tool, mis ei ole tema jaoks kindlasti nii mõnus kui emme süli.

«Ära nuta, pisike!» lohutan tüdrukut, kui ta hakkab rahulolematult vigisema. «Varsti oleme kodus!»

Tom sõidab kohalt ära ja me kuuleme mingit kolksatust.

«Mis see oli?» muretseb ta.

«Keegi ajas ehk midagi õues maha,» oskan ainult arvata. Tahaksin juba kiiresti oma mõnusasse voodisse puhkama saada.

«Sada ja tuhat sarvilist!» pidurdab Tom auto seisma ja hüppab välja. Proovin aknast vaadata, mida ta seal auto taga askeldab, aga juba teeb Tom ukse lahti ning auto täitub lillelõhnaga.

«Vabandust!» ütleb ta häbelikult. «Ma panin lillekorvi katusele. Ainult pott läks nüüd katki...»

«Pole häda midagi,» võtan asja rahulikult. «Niikuinii oleks ma selle niru poti asemele uue ja ilusama muretsenud.»

Näen, et tal on hea meel, et ma asjast suurt numbrit ei tee.