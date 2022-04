Uuri järele, milline mõju on inimese psüühikale ja tervisele erinevatel värvidel

Sageli väheneb taluvus valu suhtes. Mõne aja pärast ilmneb vastureaktsioon. Kuna punane tõstab vererõhku, siis sobib see neile, kel on madal vererõhk. Samas lõdvestab see aga lihaskrampe. On kasulik neile, kes kergesti külmetuvad, sest punane käivitab loomuliku füsioloogilise termoregulatsiooni ega lase liigselt jahtuda.