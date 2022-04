Lasteraamat teeb selgeks, miks jäätmeid tuleb liigiti koguda

Raamatus on ka illustreeritud infolehed toodete eluringist, pakendite jt jäätmete ringlussevõtu võimalustest, sellest, kuidas keskkonda võimalikult vähe kahjustada – illustratsioonide autor on Eili Lepik-Kannelmäe.

«Kirjutasin raamatu, et lastele ja ka iseendale meelde tuletada, miks on oluline loodust hoida, miks mitte tekitada liialt palju prügi ja juba olemasolevaid asju kasutada võimalikult kaua,» sõnas raamatu kirjutanud lastekirjanik Kätlin Vainola. «Ma arvan, et lasteraamatute valik võiks olla mitmekesine: lisaks seiklustele, fantaasiamaailmale ja unistustele võivad lapse lugemislaual olla ka midagi natuke tarka ja pedagoogilist sisaldavad raamatud. Keskkond, kus me elame, ei ole iseenesestmõistetav ja me igaüks, ka päris väiksed lapsed, saame selle heaks midagi teha.»

Eesti Pakendiringluse juhatuse liikme Alder Harkmanni sõnul on lapsi oluliselt lihtsam õpetada jäätmeid sortima kui täiskasvanuid. „Lapsed on huvitatud uuest ja põnevast, nad hoolivad väga loodusest ja keskkonnast enda ümber ning nad sordivad jäätmeid juba väga väikesest peast hea meelega – kui ainult anda selleks võimalus. Selle raamatu eesmärk ongi anda lastele läbi põneva ja seiklusliku loo teadmisi ka selle kohta, miks võiks jäätmeid sortida ning mis neist jäätmeist edasi saab siis, kui neid sorditakse, ja mis saab siis, kui ei sordita.

10-aastased Ellen ja Eik on suured leiutajad ja teadushuvilised. Kui nende klass ehitas roboteid, siis meisterdasid nemad valmis SodiBoti, kes aitab tuba koristada ja sorteerib isegi prügi õigesti ära. Käes on aeg robotit teistele esitleda. Kui lapsed kooli jõuavad, siis selgub aga, et SodiBoti asemel on kotis on hoopis midagi muud. Nüüd peavad Ellen ja Eik kehastuma detektiivideks ja SodiBoti ära päästma. Algab seiklus, mis viib kõigepealt naabritädi, edasi pakendite konteineri, jäätmeauto ja jäätmejaama juurde. Muu hulgas saab lugeja teada, mis on taaskasutus ja pakendiringlus, mida teha kodus tekkivate jäätmetega ja mis saab kõigist õunasüdametest, mahlapakkidest ja vanadest riietest.