Õnnekoolitaja: mis tahes teadmine, harjutus või oskus aitab ainult siis, kui seda kasutada

«Usun siiralt, et õnn on otsus ning püsiv õnnelikkus algab seespidiselt. Siiski tuleb õnnelik olemist harjutada, et see muutuks uueks normaalsuseks,» teab ta, olles omal nahal kogenud ka mündi teist poolt.

Dalí usub, et kõik inimesed on hingelt loojad – igaühe võimuses on luua oma maailm enda seatud reeglitega. Loomisjõudu aitab ta avastada kõigil, kes seda soovivad. Ta on kokku pannud mitu kursust ning koolitust, millest tuntumad on õnnelikkuse väljakutse «Õnneks on aega», kursus «Järgmise taseme mina» ja õnnekoolitus «Õnnelik olemise kunst». Lisaks sellele veab ta kolme vestlussaadet: Dalí podcast’i, Alkeemia podcast’i ning teadliku paarisuhte podcast’i «Pärast seksi jutud». Lisaks äsja ilmunud raamatule «Õnn on otsus!» on ta kirjutanud veel kaks raamatut – rasedamärkmiku «Elu suurimat imet oodates» ja inspiratsiooniraamatu «88 õnnehetke» – ning avaldanud autorinimega Kirjutaja Getter ajakirjanduses hulgaliselt artikleid.

Kriisidest aitasid läbi enda sisse vaatamine ja vastutuse võtmine

Kõik teadmised, oskused ning tööriistad, millega aidata ning juhendada teisi, on ta saanud tänu isiklikele läbielamistele. «Mu senine elu on olnud üsnagi värvikas teekond oma verstapostide ja pöördepunktidega, tõusude, mõõnade, tupikute, aga ka vabalt kulgemisega,» ütleb õnnekoolitaja. Üheks pöördelisemaks sündmuseks peab ta emaks saamist: «See on mind hästi palju muutnud. Aga lisaks ka nii-öelda üks raskem kui teine paarisuhted, sealhulgas emotsionaalselt vägivaldses paarisuhtes olemine ning sellest tervenemine.» Üsna pöörane seik tema elus oli ka 21-aastasena pooleks aastaks Indiasse kolimine. «See kogemus õpetas mulle tohutult usaldust enda ja maailma vastu, ettevõtlust ning rahamajandust ning muutis mind kiiresti iseseisvaks.»

Kriisidest läbi tulemiseks on Dalí sukeldunud inimpsühholoogia teooriasse ja saadud teadmised kohe ka praktikasse pannud. «Enda sisse vaatamine, mustrite avastamine ja nende teadlik muutmine, vastutuse võtmine ja oma elu teadlik loomine on olnud minu reaalsuse lahutamatuks osaks juba enam kui kümme aastat.»

Võtmetegevusteks on praktika ja järjepidevus

Positiivseid muutusi käivitaks võtmeks isikliku arengu teekonnal peab ta omandatud teadmiste praktiseerimist. «Mis tahes õpetus, metoodika, harjutus, teadmine või oskus saab sind aidata ainult siis, kui sa seda kasutad. Sa võid lugeda sadu raamatuid, kuulata videoid ja osaleda järjest kursustel, aga kui sa saadud teadmisi ei rakenda, siis on need nagu tolmu koguvad raamatud riiulil, mida on küll tore vaadata ja millega mõnus uhkustada, aga nad ei täida oma algupärast eesmärki – muuta su elu paremaks.»