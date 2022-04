Tartu Linnaraamatukogu tähistab sünnipäeva koos lugejatega

Kavas on kirjanike kohtumised nii laste kui täiskasvanutega, filmiõhtu, laste kontserdid, nukuetendused, Jutupeatuse uue sildi avamine, lugemissoovitused, ettekandepäev lastekirjandusest ning loeng tarbeaia rajamisest. Kolme päeva jooksul, 7.-9. aprillini saab viivisevabalt tagastada kätte ununenud raamatuid.

Sünnipäeva meeleolu aitab luua sünnipäevanädala otsimismäng «Leia raamatukogust Oskar!» 4.-9. aprillini tasub nii keskkogus kui harukogudes ringi vaadata, et leida mõni Oskar, teha üheskoos pilt ja postitada see sotsiaalmeediasse, lisades kindlasti #oskarigaraamatukogus. Kõige nutikamaid osalejaid ootavad kingitused.

7.aprilli keskpäevaks on kavandatud lugemisaktsioon «Loeme koos»: raamatukoguhoidjad võtavad aja maha ja loevad raamatut ning kutsuvad seitsmeks minutiks lugema ka külastajaid.

6. aprillil avatakse raamatukogu õuel uue Jutupeatuse sildi Mart Kivastiku tekstiga, kirjanik on ise kohal ning tunniks ajaks avaneb taas juba ammu uksed sulgenud raamatukogu kohvik Vaikne nurgake. Kirjanikest võib aprilli esimeses pooles linnaraamatukogus kohata veel Rein Rauda, Urmas Vadi, Rein Veidemanni, Eva Roosi, Indrek Koffi ning sünnipäevanädala lugemissoovitusi jagavad Mihkel Mutt ja Paavo Matsin.

Raamatukogus tasub üle vaadata ka parasjagu avatud näitused, olgu see siis Ljudmila Mesropjani kunstikogu põhjal koostatud näitus linnavaadetest «Pariisist Dubaini» või raamatunäitus «Vaimse tervise vitamiinid». Raamatukogude aasta kampaania «Kogude pärlid» raames on linnaraamatukogu välja pannud oma kogude kõige vanemad ja erilisemad raamatud ning disainipärlid plaadikogust. Raamatukogu ning meie teenuseid sõnas ja pildis tutvustav näitus on avatud linnaruumis Poe ja Küüni tänava nurgal.