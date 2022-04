KANADAS KOOLI ⟩ «Ema, kui ma inglaseks saan, siis ma ei pea ju enam kooli minema, eks?»

Just nõnda reageerib Mari, kui ta alustab neljaselt Kanada koolis, mis on esimesed kaks aastat ainult pool päeva pikk. Mul on kahju, et ta koolimineku üle sugugi ei rõõmusta ja et ümbrus tundub võõras, kuigi ma ei imesta viimase üle üldse, sest oleme seni ringi liikunud peamiselt kohalike eestlaste seas. Need üksikud ingliskeelsed kanadalased, kelle jutust lapsuke õieti midagi aru ei saanud, polnud siiani talle suuremat probleemi tekitanud. Nii on ta elanud maailmas, kus laupäevased Eesti lasteaia hommikud on olnud talle mõnusaks inimestega suhtlemise kohaks.