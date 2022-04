Kui rünnatakse blogijat, keda jälgivad ka need, kellele ta ei meeldi

«Teda on mõned korrad rindu pussitatud ja ta on kaotanud omajagu verd, aga noahoobid tunduvad olevat üsna pindmised. Pähe saadud löök on hullem. Viime ta haiglasse,» hüüdis Jari, kui nad kanderaami koos kolleegiga käbedalt ja vilunud liigutustega kiirabiautosse lükkasid.

«Okei, me tuleme teile järele kohe, kui oleme siin ringi vaadanud,» vastas Anna.

Jari lõi tagumised uksed kinni ja hüppas autosse. Kiirabi sõitis vilkuvate tuledega öhe. Sireene polnud vaja, niipea kui kiirabi oli kuuldeulatusest väljas, laskus vaikus müürina õuel seisva seltskonna ümber.

Rolf ja Anna läksid veidi kõrvale ning Rolf andis lühikese ülevaate, milleni ta enne Anna saabumist oli jõudnud.

«Linnea Phan helistas 112, paistab olevat terav pliiats. Poiss-sõber on veidi endast väljas, nad olid teel ühelt peolt koju ja sõitsid väikesele poisile peaaegu otsa. Ilmselt ohvri poeg, teel abi kutsuma. Ma pole temaga veel eriti rääkinud, aga paistab, et ta ei näinud midagi, tüdruku sõnul teadis ta ainult seda, et ema lamab köögipõrandal, aga mitte seda, kuidas ta sinna sai ...»

Anna piilus poisi poole, kes hoidis Linneal kõvasti käest kinni. Vaesekene, kui õudne leida ema niimoodi enda kodus ...

«Jätka sina nendega, ma lähen sisse ja vaatan ringi,» lausus ta.

Sinine maja oli haruldaselt ilus hoone. 20. sajandi algupool, arvas Anna, hoolikalt renoveeritud. See nägi rohkem välja nagu väike mõis, mitte tavaline maja, rikkalike detailidega nagu värvilised aknaklaasid ja säbrulised puitpitsid. Anna ei olnud selles kandis kuigi palju seda tüüpi maju näinud. Maja meenutas pigem mõnda neist uhketest nikerdustega villadest, mida võis imetleda laevaga Stockholmi sõites. Niimoodi üksi põllu servas seistes mõjus see kohatult ja ülepakutult.

Eeskotta astudes oli õhus ikka veel tunda värvi ja puiduõli lõhna. Valgeks värvitud sisevoodrilauad, vana mööbel, mida oli vuntsitud erinevate pastelsete toonidega üle värvides. Polnud kahtlustki, et siin elasid sisustusest huvitatud inimesed. Kimp lupiine põrandal suures klaaspurgis, mõned paarid naiste- ja lastekingi korralikus rivis hallikasvalge kaltsuvaiba kõrval, seintel rippusid rühmades väikesed maalid.

Anna läks edasi kööki. Lihtsal tugeval köögilaual oli vanas piimakannus kimp lilli ja teetass. Peaaegu kõik siin oli kena ja korralik, mistõttu kontrast vereplekkide, kortsus kaltsuvaiba ja puitpõrandal vedeleva kummuli sülearvutiga oli veelgi süngem.

Anna võttis telefoni ja tegi vaibast, arvutist ja lauast pilte, püüdes samal ajal selgusele jõuda, mis siin mõned tunnid varem oli õigupoolest toimunud.

Arvatavasti oli ohver, tumeblondide juustega naine, istunud oma arvutiga laua taga, kui keegi oli sisenenud ja ... jah, selle, mis siis täpselt oli juhtunud, saavad nad teada haiglas, niipea kui arst on jõudnud naise läbi vaadata. Ja parimal juhul on siis ka ohver loodetavasti meelemärkusele tulnud.

Anna tõmbas kätte õhukesed puuvillased kindad, mis tal autos olid, ja pööras arvuti ettevaatlikult ümber. See hakkas surisema ja ekraan läks valgeks, ilmselt oli see kukkudes puhkerežiimile läinud. Aga ekraan oli terve ja nüüd ilmus sellel nähtavale üks veebilehekülg.

«Ah sa pagan!» hüüatas Anna endamisi valjusti ja tundis, kuidas kõik äkki paika loksus.

Eeskoja tapeet, Ilon Wiklandi-laps, köögikapid ja suur hulk lillebukette olid tundunud mingil põhjusel kergelt tuttavad ja nüüd sai Anna aru, miks.