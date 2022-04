Kas ohu korral põgeneda Venemaale?

«Unustage ära need eelmise ajastu hirmud!» katkestas Diego teda. «Venemaad pole vaja karta! Ja kui tõesti kardate niiväga, piiluge Põhjala poole. Minge sinna, kus on vanad mäed ja kus pole tuumajaamu.»

«Vanad mäed? Vabandust, aga kas võiksite meile öelda, millised mäed on vanad?»

Epp Petrone. Foto: Erik Prozes

«Aga otsige, neiu, lugege, kontrollige! Lollikindel reegel: mida kõrgem ja järsem, seda noorem on mägi ja seda rohkem võib see mägi seismiliselt reageerida, kui planeet kiiret füüsilist muutust läbi peab tegema. Muidugi Himaalaja mäed on noored, Kaljumäed on noored… Minge parem Altaisse, see on vana, nii et Kirgiisia on ka üsna hea koht ellu jäämiseks.»

«Kas vanu mägesid leidub ka Lääne-Euroopas? Kuidas on Alpidega?»

«Alpid on noored mäed ja tuumajaamu täis! Ja punkt üks. Lahkuge Lääne-Euroopast! Lahkuge kohe! Kui mitte täna, siis homme või ülehomme! Mitte keegi pole vana Euroopa päästmisest huvitatud, kõik tahavad seda ära kasutada… Euroopa õitsengu ja viljakandmise ajad on ammu läbi, Euroopat ootab talv! Mis iganes stsenaariumist me kõneleme… Euroopa allakäiku ei peata ka ilus ilm ja rahulik kosmos! Hiina võtab Euroopa tükkhaaval üle. Samal ajal kobrutab Euroopas kõik, skinhead'id, moslemid, kodusõjad. Isegi kui me unustame kõik kosmilised riskid, igal juhul on kaks kõige lollimat kohta pesitsemiseks Euroopa ja USA! Täpsemalt: eriti Lääne-Euroopa ja eriti USA rannikualad!»

Sellest telesaatest sai üks väga palju jagatud lumepall…

Venemaa kui pelgupaiga motiiv kordus Diego jutus alati, sellest saati, kui mina teda mäletan. «Venemaa on turvaline paik,» kirjutasin ma konspekti juba siis, kui ta loengutes käisin. Ja sedasama asus ta jutlustama meie kodulehe foorumis: «Kaduge Uuralitesse ja oodake seal. Venemaa on kõige rahulikum ja kõige kavalam riik. Kunagi julges keegi kritiseerida, et Venemaa piirid on räbalad ja süda on keskel. Aga just see ongi selle maa tugevus! Ärge unustage, et ligi 50% Venemaast on ikka veel asustamata. See on koht meie planeedil, kus leiab metsasid, see on koht, kus veel saab tsivilisatsioonist eemale hoida!»

Me avaldasime oma kodulehe avastaatuses suureks kriisiks valmistujatele kohavaliku suunised. Saime kokku kaheksa põhireeglit – kaheksa, see on igavikuga üheks saamise number.

Reegel number üks: lahku mere äärest, ruttu, võimalikult kaugele.

Reegel number kaks: lahku maismaalt, mis asub vähem kui 200 meetri kõrgusel merepinnast. Mida lähemal on sulle jääväljad ja avameri, seda kõrgemat mäge on sulle sihtkohaks vaja. Aga vaata ka punkti kuus, vali vanad mäed!

Reegel number kolm: lahku tuumajaamade ja tuumarelvade lähedusest vähemalt 500 kilomeetri kaugusele.

Reegel number neli: lahku igasuguse strateegilise tööstuse lähedusest, eriti ohtlikud on relva- ja keemiatehased, hoia neist vähemalt 500 kilomeetri kaugusele.

Reegel number viis: ära ela linnas. Mida kaugemal oled igasugusest tsivilisatsioonist, seda parem.

Reegel number kuus: lahku noortest mägedest ja vulkaaniliselt aktiivsest piirkonnast. Vali vanad mäed.

Reegel number seitse: leia koht, kus on palju metsa, sest puud puhastavad õhu igasugusest mürgist. Samamoodi toimib õhupuhastajana suur looduslik siseveekogu, näiteks mägijärv või mäestikujõgi, aga sealjuures ei tohi minna vastuollu punktiga number kaks, mis kõneleb uputusohust.

Reegel number kaheksa: leia koht, kus leidub looduslik puhas joogivesi nagu jõgi, järv või allikas.

Reeglit number üheksa me kirja ei pannud, aga see jäi mulle endale hinge. Leia koht, kuhu võiks tekkida «tähevärav». Seda ei saanud sõnadesse panna, see oli pigem pilt, tunnetus planeedist, mis keerles mu silmade ees: tohutusuur maailmajagu, mille keskel on vana mägine selgroog.

Niipalju siis asukohavalikust. Ja just see meid siia Uuralitesse, jõe äärsele mäenõlvale tõigi.