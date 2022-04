Meditatsioon, mis sobib hästi üle 7-aastastele lastele

Murray rõhutab, et harjutuse eesmärk ei ole numbreid kiiresti lugeda ega suure arvuni jõuda, vaid kasutada loendamise võtet selleks, et hingamist vaigistada või aeglustada. See, millise numbrini sinu laps jõuab, ei ole üldse tähtis. Laps loendab vaikselt omaette ja jälgib, kui pikalt ta saab igat numbrit venitada. Pärast seda, kui laps on mõnda aega juba harjutanud, võib paluda tal hinge kinni hoida (pärast hingetõmmet lugeda üheni) ja seejärel välja hingates numbreid aeglaselt loendada. Kui laps hingas enne väga kiiresti, siis avastad peagi, et tema hingamine on muutunud tasakaalustatumaks ja aeglasemaks.