Farmaatsia instituut esitles mahukat kõrgkooliõpikut

Tegemist on tõlkega maailmakuulsa inglisekeelse õpiku «Aulton’s Pharmaceutics – The Design and Manufacture of Medicines» viiendast väljaandest. Üks raamatu toimetajatest, kaasprofessor Ivo Laidmäe ütles, et tänaseks on alates 1988. aastast ilmunud raamatust kuus väljaannet.