Ilmus veel üks kasulik investeerimisraamat

Kas on olemas sellist asja nagu varade täiuslikku portfelli, sellist, mis pakub ideaalset riski ja tulu kombinatsiooni? Kuigi pidevalt muutuvas investeerimismaailmas ei pruugi me kunagi jõuda täiusliku portfellini, räägib see raamat üksikinvestorite ja professionaalide lakkamatust püüdlusest selle poole.

• Mida me tegelikult hajutamise all silmas peame ja miks on see oluline?