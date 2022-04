Sinijärv soovitab põnevikku, mille lugemine on tõeline nauding

Mineva nädal natuke nurisesin, et mitte kõigi me naaberriikide kirjavara pole lugemislaual niisama edevalt esindet kui Skandinaavia poolne külg. Ja nagu tellitult jäi näppu Soome kirjaniku raamat.

Antti Tuomainen, «Jänesefaktor». Foto: Raamat

Tõeline nauding on lugeda põnevikku, mis ootamatult osutub kirjandusemaks kirjanduseks kui suur hulk tõsikirjanduseks loodut. Eks vist tuleb hakata üle saama eelarvamusest nagu oleks see miinuseks, kui raamatus midagi päriselt juhtub. Ja on huvitav ka. Et kõrge kunst ei pea olema lõputu sisekaemus ega lüroesseistika, et kõrge-madal skaala ei pruugi loomingu puhul sugugi pädedagi.

Tuomainen tõmbab sae muidugi hoogsasti käima ega jäta juhtumusi juhtumata, kuid põhiline münt on just kirjutus- ja kirjeldusviisis. Minul tekkis tõsine tahtmine üle lahe sõita ja üle hulga aja natuke Soomes ringi vaadata. Olgu, homme veel ei lähe, tuleb kevade soojem ots ja kogritsate aeg ära oodata. Pole just palju raamatuid, mis oma toimumuskonda nii heaste elavdavad, et reisihimu peale tuleb. Hea tänapäevane lugu ja hästi omapäraselt tehtud.

Krimivike maailmas on hulgaliselt autoreid, kes püsivad turvaliselt oma väljatöötatud skeemis – ja tore on, seda neilt oodataksegi, ma ise ootan ka, ei tuleks kõne allagi, et Jack Reacher järgmises raamatus lumehelbekeseks on muutunud ja kõneleb läbivalt eleegilises distihhonis. Kas ja mäherduseks kujuneb kunagi Tuomaineni loomevalem, tuleb põnevusega jälgida. Siin on nii palju võimalusi õhus. Midagi palju enamat kui üks tavaline lihtsalt põnev põnevik. Üks viimase aja meeldivamaid üllatusi, lugemine kategooriliselt lubatud.