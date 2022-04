Perehommik on ellukutsutud loovust ja lugemishuvi kasvatava ürituste sarjana väikeste lastega peredele. Raamatukogudest üle maailma on aina enam saamas kogukonnakeskused ja ürituste toimimise kohad kõigi jaoks ning perehommik aitab kaasa liikumisel eesmärgi poole. Perehommik algab laupäeva keskpäeval kell 12.00 Solarise keskuse II korrusel rahvusraamatukogu saatkonna juures ning kestab kaks tundi. Programm sisaldab pimekohtingut raamatutega, meisterdamist Skizze stuudioga, munade jahti ja toredat ajaveetmist kevadpühade teemalises maailmas, mille on loonud rahvusraamatukogu ja Apollo ühine loovjõud. Vaata siit lähemalt.