Miks aju end petab ja petta laseb

Kas oled kunagi mõelnud, miks inimesed kipuvad üksteisele ilusaid valesid rääkima, selle asemel et ausad olla? Miks mõned usuvad kasvõi vandenõuteooriaid või haaravad kinni lootusest, et kõik läheb hästi (olukorras, kus lootust pole)? Miks me oleme enesepettusele palju avatumad kui arvame? Miks hindame kallemaid brände kõrgemalt? Populaarteaduslik teos «Kasulikud luulud» käsitleb erinevat tüüpi pettuseid, alustades väikestest igapäevastest valedest (näiteks viisakus tööl) kuni ulatuslike petuskeemideni välja, ning uurib kuidas need inimpsüühikat mõjutavad.

Shankar Vedantam ja Bill Mesler, «Kasulikud luulud». Foto: Raamat

Autor Shankar Vedantam on Ameerika teadusajakirjanik ja Hidden Brain podcast'i looja, kes on pikalt neid teemasid uurinud. Oma raamatus toob ta näiteid inimestest, keda on raha teenimise eesmärgil petetud ning kaitsevad kohtus petjat, uuringutest, kus optimistlikumad vähipatsiendid elavad pessimistlikest kauem ning palju muud. Minu jaoks oli paeluv, et autor oli alguses vägagi objektiivse tõe pooldaja, kuid ajapikku nägi, kuidas mõnes olukorras pole see kasulik ega eetiline.