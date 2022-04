Neli raamatusoovitust pere väiksematele lugejatele

«Kilpkonnakahur»​, Bobbie Peers. Foto: Raamat

«Kilpkonnakahur»​, Bobbie Peers

«Avastajate klubi» sarja teises osas maanduvad Ella ja Felix kõrbes, et välja uurida, miks on seal äkki kilpkonni sadama hakanud. Nad avastavad, et rünnaku on korraldanud nurjatud piraajapiraadid ja otsustavad pahalased lõksu meelitada.

Tule koos Ella ja Felixiga muinasjutulistele seiklusretkedele! Avastajate klubi maailm on mänguline pahupidimaa, kus laste nutikus päästab neid nii jõledate piraatide kui robotkoletiste käest.

«Avastajate klubi» raamatud on kergesti loetavad seiklusjutud värsketele lugemishuvilistele. Raamatud on fantaasiarikkalt illustreerinud Sandra Steffensen.

Bobbie Peers on Norra edukamaid lastekirjanikke, kes on William Wentoni sarjaga saanud laste lemmikuks. Nüüd kirjutab ta ka noorematele lugejatele.

***

«Asfalt!», Salla Savolainen. Foto: Raamat

«Asfalt!», Salla Savolainen

Kiiver pähe ja kindad kätte, nüüd läheme teed ehitama!

Suur frees purustab vana teekatet ja asfalteerimismeeskond on juba täies tööhoos. Aga kuhu küll Kärmani kallur jääb? Tagatuled vaid vilguvad, kui ta veab koos oma koera Ruudiga töömasinaid, killustikku ja vedelat asfalti.

Salla kirjutatud ja illustreeritud raamat «Asfalt!» on esimene raamat sarjast, mis on täis suuri töömasinaid, imelisi vidinaid, teadmisi ja tegusid. Sarja järgmistes osades tutvustatakse betoonitehast ja romulat.

***

«Molli ja salapärane Pusa», Katri Kirkkopelto. Foto: Raamat

Molli armastab oma kodu. Kodu on tema pesa ja kindel koht, aga nüüd on seal hakanud toimuma midagi salapärast. Asjad kipuvad kohti vahetama ja siia-sinna on tekkinud pisikesi määrdunud jalajälgi. Ja miks ometi leidub igal pool kibuvitsamarjade seemneid? Molli ja Väike Sisu hakkavad lahendama kummalist mõistatust. Selleks läheb vaja tõelisi detektiivivõimeid, natuke maskeerimist … ja mõnda mõttepausi. Seikluse jooksul satub Molli keerulisse olukorda: mida teha, kui sul endal on pikatoimelised varbad, aga sõbral hoopis väledad varbad? Kas sellest hoolimata on võimalik sõpradeks jääda?

Armastatud Molli väike suur seiklus räägib erinevatest meelelaadidest, sõprusest ja sellest, kuidas iga uus tutvus meie maailma alati veidike muudab.

***

«Päev, mil vanaema tegi interneti katki», Marc-Uwe Kling. Foto: Raamat

«Tiffanyl tuli vaid sel ühelainsal korral vanaema valvata. Aga justnimelt siis sai vanaema hakkama sellega, et tegi interneti katki. Terve interneti. Üle kogu maailma. On see vast lugu …»

Ilma internetita pole miski nii nagu varem: Max ei saa enam telefonis sõpradega suhelda, Luisa ei saa muusikat kuulata ja vanaisa ei saa telekast filmi vaadata. Isegi emps ja paps tulevad üle mõistuse vara koju, sest neil pole enam võimalik tööd teha. Kõik on nõutud. Mida ilma internetita küll pihta hakata?