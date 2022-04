Raeapteegi juubeli puhul valmis raamat «Raeapteek 600»

Professor Ain Raal selgitas lähemalt, et raamatus käsitletakse apteekide kujunemist nii kogu maailmas kui ka Eestis. Lähemalt saab lugeda apteegi esmamainimisega seotut ning põhjalikumalt selle omanike kohta 600 aasta jooksul. «Samuti on juttu Raeapteegis läbi aegade müüdud kaupadest ja muust apteegialasest tegevusest, sealhulgas apteegi signatuuridest. Põhjalikult käsitletakse apteegi hoonet ja selle sisseseadega seonduvat, samuti apteegi renoveerimist. Pikemalt on juttu apteegi seniste suuremate juubelite tähistamisest ning vaatluse alla võetakse ka kolm vanale Tallinnale ja Raeapteegile omast märksõna: klarett, martsipan ja katk,» selgitas Ain Raal.