PALUN AITA KASSI!

Kuidas ma aru saan, kas tänavakassil on kodu?

Tänavakassil ja kodukassil teeb sageli vahet välimuse järgi: kui kassi kasukas on määrdunud, kui ta on kõhn ja haige olemisega, siis on ta ilmselt kodutu. Edasi saab sellest aru, kui käitumist jälgida: kui kiisu on inimestega suheldes julge, siis annab see märku, et tal on ilmselt kuskil kodu olemas.

Kui kahtled, kas tegemist on kodukassiga või abi vajava kassiga, siis tee temast pilt või palu mõnel suurel inimesel seda teha. Ja postitage see sotsiaalmeediasse kohaliku piirkonna rühma: kas keegi teab, kas sellel loomal on kodu? Võibolla keegi otsib oma kiisut taga, aga pole ise leidnud? Sinu postitus võib aidata looma koju. Kui keegi ei vasta postitusele, siis võta ühendust kohaliku varjupaigaga, et loom tänavalt päästa.

Kui kiiresti varjupaigast looma saab?

Teoreetiliselt ei võta see kaua aega. Samas peame meeles pidama, et kiirelt ja suvaliselt endale koju looma tuua ei ole õige. Enne tuleb tõsiselt järele mõelda. Looma võtmine on suur vastutus. Kass ja koer pole lihtsalt niisama nunnud, nad ka näiteks kakavad iga päev ja teevad pahandust, ka peaaegu iga päev.

Kes looma järelt koristama hakkab? Mis saab, kui see inimene haige on? Mis loomast saab, kui te reisile lähete? Kas teil on kodus ruumi selle looma jaoks? On teil tema jaoks aega ja raha? On teil juba mõni loom, kellega uus loom peaks klappima? On teil peres mõni haigus, allergia? Kes hakkab käima loomaga loomaarstil? Kas teil on raha loomaarsti külastuste eest maksmiseks? Milline on teie elu kümne aasta pärast? Enamik lemmikloomi elab üle kümne aasta.

Igatahes tuleks see plaan korralikult läbi mängida. Vahepeal võib varjupaika külastada ja loomadega tutvuda.

Kas varjupaika võib loomadega mängima minna?