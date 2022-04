«Sekundi murdosa vältel ootan, et seal seisab härra Vari. Rumalus, ma tean»

Kuidas oli? Selles majas elada?

Riley Sager, «Enne pimedat koju». Foto: Raamat

Maggie Holt on sääraste küsimustega harjunud. Kakskümmend viis aastat tagasi ostsid tema vanema Ewan ja Jess suure Victoria-aegse häärberi – Baneberry Halli. Nad elasid seal kolm nädalat ja põgenesid siis keset ööd. Ewan kirjutas sealsetest katsumustest raamatu, mille pealkiri oli «Õuduste maja». Tema jutustus tontlikest sündmustest ja kohtumistest pahatahtlike vaimudega paisus ülemaailmseks fenomeniks.

Nüüd, pärast isa surma, sai Maggie maja päranduseks. Tookord oli ta nii väike, et ei mäleta isa raamatus kirjeldatust midagi. Ometi ei usu ta sellest ainsatki sõnagi. Sest vaime pole olemas.

Aga kui ta naaseb Baneberry Halli, et see müügikorda seada, ei võeta teda just avasüli vastu. Kohalikel pole sugugi hea meel, et Ewan oma raamatuga nende kodulinna kurikuulsaks tegi. Veel kõhedam on aga Baneberry Hall ise. Ajapikku hakkab Maggie uskuma, et isa kirjutises võib olla tõde rohkem kui väljamõeldist. Igal juhul ei taha keegi – või miski –, et ta majja jääks. Ja tema elu võib olla taas ohus…

***

Sõit värava juurest maja enese juurde on täituvate ja mittetäituvate ootuste jada. Olin arvanud, et spiraalsel tõusul on tunne nagu Ameerika mägede ülessõiduosal – kuhjuv hirm ja kahetsuspisted. Selle asemel tuleb lihtsalt rahulik sõit läbi metsa. Sündmustevaene. Lausa sume, sest videvik lisab ümbritsevale metsale ähmast pehmust.

Mulle annavad mõtteainet vaid tee ääres vohavad teravatipuliste lehtedega taimed. Puhmastest turritavad välja tihedad punased marjakobarad, mis eretavad pikapi esitulede valgel nagu kunstveri.

Siumarjad.

Neid on kõik kohad täis.

Sügaval metsa all. Parves puutüvede ümber. Künkanõlva mööda üles välja. Neid ei kasva ainult künkaharjal, nagu peletaks Baneberry Halli lähedus neid eemale.

Võtan end kokku hetkeks, kui maja vaatevälja ilmub. Kuna mul ei ole sellest ehtsaid mälestusi, ootan kõrrikargavat hirmu maja ees, mida tunnen ainult isa kirjutisest. Raamatu piltidel jätab Baneberry Hall mulje, nagu oleks see otse Hammeri stuudio õudusfilmist välja astunud. Pimedad aknad ja tormipilved, mis teravast katuseharjast mööda ruttavad.

Aga esmapilgul ei jäta Baneberry Hall üldse muljet, et seda peaks kartma. See on lihtsalt üks suur maja, mis tahab natuke kõpitsemist. Isegi tihenevas hämaruses on selgelt näha, et fassaad on unarusse jäetud. Aknalaudadel lipendab värviribasid, katus on samblatäpiline. Teise korruse aknas jookseb pragu põiki ühest ruudunurgast teise. Üks teine aken on täitsa katki ja vineeriga kinni löödud.

Ometi ei puudu majal oma võlu. See paistab küllalt tugev. Mingeid tõsiseid vigu ei torka esmapilgul silma. Verandatrepp pole auku vajunud, vundamendis pole pragusid.

Dane’il oli õigus. Majal on kõva selgroog.