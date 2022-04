«Suudlesin teda innukalt suule. Ja see pilt jõudiski ajalehtedesse. Pilt, mis muutis kõike»

Mulle meenub, kuidas Marcus veenis mind ees minema, kui hotellist lahkusime, ja kuidas tema hoolivus mind liigutas. Niipea, kui oleksin silmist kadunud, poleks ta tõenäoliselt enam kunagi ühendust võtnud. Minust oleks ilmselt saanud keegi, kelle voodisse meelitamisega millalgi tulevikus semude ees kiidelda. Ja kuidas ajakirjandus üldse teadis, et ma hotellis olin? Mõni töötaja andis vihje? Läksime tol õhtul otse tema tuppa ja hallipäine meeldiva kõnemaneeriga mees vastuvõtuleti taga näis olevat diskreetsus ise. Aga ega iial ei või teada. See võis olla ükskõik kes. Ma olin ju olnud pisut purjus. Mõni ime, et ma uute suhetega tavaliselt nii ettevaatlik olen.

Tegelikult pole mul vajagi vaadata. Uskusin, et avalik arvamus võiks vähemalt pooleks jaguneda, ent näib, et britid ammutavad skandaalidest elujõudu ja enamik neist paistab minu langusest suurt rahuldust tundvat. Nii palju siis headest suhetest avalikkusega. Viimase kahekümne nelja tunni jooksul on üks ajakiri loobunud minu teenetest teismeliste kirjadele vastajana südamevalurubriigis, tele-eetrist on maha võetud kindlustusreklaam, kus ma õnneliku abielunaisena esinen, ja tulevases vestlussaates hakkab mind asendama Alan Titchmarsh*. Helistas ka «Aeg ärgata, Britannia!» produtsent ja pomises sügishooaega silmas pidades umbes midagi sellist: «Näis, kuidas asjad paari nädala pärast on.» Aga on selge, et ka seal jätkamine on ebatõenäoline, kui just avalikkus äkitselt meelt ei muuda ega otsusta, et ma pole abielulõhkuja.