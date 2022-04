Eesti keeles ilmus saksa menuromaan «Mida siit näha võib»

Keset Westerwaldi metsi, maakonnakeskusest paari rongipeatuse kaugusel asuvas väikeses külas elatakse toimekat elu. Külaelanikud on omavahel tihedalt seotud, teavad ja tunnevad üksteise veidrusi ja voorusi ja on nendega aja jooksul leppinud. Ja mis väga tähtis: hoolivad üksteisest. Mis kellegagi naabritest ka ei juhtuks, saab sellest kohe terve küla mure või rõõm.

Elu keset tumedaid salapäraseid metsi ja looduse ettearvamatust on inimestes alal hoidnud nii ebausku kui ka usku muinasjuttudest tuttavasse imepärasesse pääsemisse. Kui muu enam ei aita, otsitakse abi pigem mõnest maagilisest vahendist kui psühhoanalüütikult.

Luise, kes raamatu algul on 10-aastane tüdruk ja lõpus 35-aastane naine, jutustab tagasivaates oma kasvamise loo tolles väikeses külas vanaema Selma ja tema truu sõbra hoole all, sooja südamega inimeste keskel, kes teda kogu hingest armastavad ja julgustavad ka kõige hirmsamates katsumustes.

Saksa kirjanik Mariana Leky on sündinud 1973. aastal Kölnis. Oma lühijuttudega paistis ta silma juba Hildesheimi ülikoolis loovkirjutust ja kultuuriajakirjandust õppides. Romaan «Mida siit näha võib» (2017), milles on nähtud maagilise realismi jooni, tõusis ajakirja Spiegel raamatuedetabeli tippu ja pälvis Saksa sõltumatute raamatukaupmeeste kirjandusauhinna Lieblingsbuch der Unabhängigen. Tänaseks on raamatut tõlgitud enam kui 20 keelde.