Ilmus Eesti reisi- ja loodushuvilise vältimatu abiline «Eesti linnuvaatleja teejuht»

Eriilmeline loodus ja soodne geograafiline asend teevad Eesti äärmiselt linnurikkaks. Seetõttu on lindude vaatlemine Eestis aasta-aastalt ühe menukam nii siinsete kui ka Eestisse mujalt saabuvate huviliste seas. «Eesti linnuvaatleja teejuht» on väärt reisikaaslane igale matkajale ja loodushuvilisele ning hindamatu käsiraamat Eesti linnurikkuse uudistajale.

«Eesti on pindalalt küll väike, kuid siia mahub tõepoolest väga palju erinevaid linnuliike. Meil on väga palju erinevaid elupaiku – rannaniite, lahesoppe, soid, vanasid metsi ja parke, suuri ja väiksemaid järvi, luhtasid, väikesaari, kus kõigis nii pesitseb kui ka peatub läbirändel väga palju linde. Just see linnurikkus viib igal aastal tuhandeid linnuhuvilisi Eesti loodust uudistama,» räägib raamatu üks autoritest Margus Ots. «Kuid millised on siis need kõige paremad linnuvaatemise kohad? Korjasime need Ukuga kokku, panime juurde aastate jooksul kogunenud linnuvaatlemise kogemused ning jagame seda teejuhis ka teistega. Mida rohkem teadmisi nii Eesti loodusest kui ka linnustkust, seda enam oskame oma rikkalikku loodust tähele panna ja hoida.»

Margus Otsa ja Uku Paali koostatud «Eesti linnuvaatleja teejuhist» leiab nii asjatundlikke soovitusi-juhendeid lindude vaatlemiseks, pildistamiseks ja häälte salvestamiseks kui ka põhjaliku teabe Eesti 107 parima linnuvaatlusala kohta. Lisaks leiab teejuhist 80 koordinaatidega varustatud linnuvaatlus- ja loodusretke kavandamist hõlbustavat kaarti ning Eesti linnuliikide täieliku nimestiku 2022. aasta alguse seisuga koos täpsustustega liikide levikust, arvukusest ja fenoloogiast.

Autorid

Margus Ots (1970) on Tartu Ülikooli lõpetanud ornitoloog, kes on lindudega tegelenud peaaegu 40 aastat. Margus on juhendanud lugematul hulgal õppeprogramme ja praktikume-töötubasid ning linnu- ja loodusretki. Ta on Eesti linnuharulduste komisjoni esimees, linnuvaatlejate klubi Estbirding ja Linnuvaatleja asutaja ning on olnud Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja (2018–2020) ja nõukogu esimees (2000–2003 ja 2012–2017). Marguse nimel on ka Eestis aasta jooksul vaadeldud linnuliikide rekord – 280 liiki 2012. aastal.