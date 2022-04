Toekas teos panustab toidusektori arengusse

Raamatu sisust rääkides märkis Bhat, et toiduainete ohutuse, kvaliteedi säilitamise ja säilivusaja parandamiseks on ülemaailmselt välja töötatud ning praktiliselt rakendatud nii termilisi kui mittetermilisi meetodeid. Teos annab ülevaate olemasolevatest ja uutest elektromagnetilistest tehnoloogiatest, mis toiduteaduses rakendust leiavad. Lisaks tuuakse raamatus välja olemasolevate tehnoloogiate, nagu röntgen-, gamma- ja elektronkiirgus, raadio- ja mikrolained, UV-kiirgus ning nähtav ja impulssvalgus uued võimalikud kasutuskohad.

Raamat on toimetatud koostöös rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdi professor Vicente Gómez-Lópeziga. Bhat kommenteeris, et raamat on oluliseks abimaterjaliks bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele, teadlastele ning põllumajandus-toiduainete spetsialistidele, kes töötavad säästva toidutootmise, toiduainete töötlemise ja säilitamise valdkonnas.

Professor leiab, et osa raamatus käsitletud elektromagnetilisi tehnoloogiaid on Eestis alles lapsekingades ja nende arendamiseks on palju võimalusi. Teadusprorektor Ülle Jaakma märkis, et asjakohaste toiduainete töötlemise tehnoloogiate kavandamine ja rakendamine on kasulik nii tarbijatele kui ka sõltuvatele tööstusharudele.