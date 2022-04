«Huvitav, kas keegi on siia lõksu kaevanud, et kinni püüda minutaolisi piilujaid?»

Nüüd, Mälestuste metsas olles, aeglustan tempot. Vahel näen puude vahel hirvi. Nende karv sobib metsaga nii hästi kokku, et sageli märkan ainult nende silmi. See käbe liikuja, keda ma hetk tagasi silmasin, polnud hirv.

Mõtlen juba, et jooksen tagasi kesapõllule ja sealt koju. Kuid ma tulin siia põhjusel, mis on liiga tähtis, seda ei saa ignoreerida.

Kehvad instinktid.

Kuigi süda lööb kiiremini kui peaks, luban endal silmi pööritada. Kolm nädalat tagasi oli mu lemmiksõnaks melodramaatiline. Praegusesse olukorda sobib see päris hästi. Ma tõesti ei tea, kas mul on kehvad instinktid. Üks asi, mida ma nende metsade ääres üles kasvades olen õppinud, on see, et mõtlen kaks korda selle üle, kas usaldan seda, mida näen.

End kokku võttes astun sammu edasi. Ühtki ehmunud hirvevasikat ega mäkra ei torma alusmetsast välja. Ühtki öökulli ega jahikulli ei söösta pea kohalt puuvõrast esile. Astun teise sammu, siis kolmanda, keeran pead, et kontrollida, ega keegi mulle ligi hiili.

Mõni minut hiljem jõuan lagendikule ja ühtäkki on suu kuiv nagu sõrmekondid mu mälestusesemete ja kummaliste leidude kogus.

**

See on rusuva välimusega paik. Üldsegi mitte parim koht majale, ilmselt seetõttu jäetigi see mädanema. Papa ütles mulle kord, et siin elas mõisa peaaednik, kui Meunieri esivanematel teda vaja oli. Kõige jubedam on see, et too maja on meie enda maja täpne koopia, kuni sillusele löödud hobuserauani. Ainult et see siin on roostes. Ja kindlasti pole see paigale eriti õnne toonud.

Aknaavadesse pole jäänud klaasikübetki. Saarepuu oksad on end pistnud välja sealt, mis peaks olema elutuba. Osa plaate on katuselt kadunud, pihta pandud, et remontida muid kinnistul asuvaid hooneid. Kahtlemata Papa töö, talle ei meeldi, kui kasulikud asjad lähevad raisku. Need katuseplaadid, mis alles, on linnusitast triibulised ja samblaga kaetud, nii näeb maja vähem välja kui inimkätega ehitatud ja rohkem, nagu oleks see maa seest tõusnud kurja võluri nõiduse tagajärjel. Tunda on vetsulõhna, mis seguneb millegi veel rõvedama haisuga.

Ma oleksin pidanud jope selga panema. Mälestuste metsas on jahe ja seal, kuhu ma kohe lähen, on räpane, külm ja pime. Silmi kissitades kontrollin viimast korda lagendikku. Ma näen tilkuvaid puid, puntras sõnajalgu, metaljat taevast, mis ripub nagu giljotiinitera.