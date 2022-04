10 värsket põnevikku ja krimkat, millesse end unustada

Raamatu autor Alice Feeney töötas enne oma kirjanikuelu hulk aastaid Londonis samas BBC toimetuses kus Annagi. Tema teostest on varem eesti keelde tõlgitud «Mõnikord ma valetan» (2019).

***

«Agatha Raisin ja halvad laenud», M.C. Beaton. Foto: Raamat

M.C. Beaton

Sari «Agatha Raisin»

Tõlkinud Andrus Igalaan

Kirjastus Tänapäev

2022

Piddlebury külakese uustulnuk Gloria French näib olevat heategevuse musternäide. Ta korjab annetusi kirikule, aitab vanureid ja käib kõigile oma aktiivsusega närvidele. Siis aga hakkab ta inimestelt asju laenama – no ja natuke ka varastama –, nii et kui ta ühel päeval surnuna leitakse, ei leina külarahvas teda ülemäära taga.

Agatha Raisin palgatakse küll mõrva uurima, aga samas teeb külarahvas kõik, et saladusi varjata ning uurimist takistada. Piltpostkaardiliku külakese vaga vee all on sügav põhi ja Agatha pole kaugelt ainus, kes «peaaegu oleks ära tapetud».

Oh, ja noor Toni Gilmour püüab kiirustavate ja ebaõnnestunud armusuhete maailmarekordit püstitada – ja seda küllaltki suure eduga.

***

«Mida sa tegid», Claire McGowan. Foto: Raamat

Claire McGowan

Kirjastus Pegasus

2022

See pidanuks olema täiuslik kokkutulek: kuus ülikoolisõpra on pärast kahtekümmet aastat jälle koos. Peoperenaine Ali elab viimaks ometi elu, millest ta on unistanud, tal on karjäär, mille üle uhkust tunda, ja imeline perekond ülikooliaegse kallimaga, kellest on saanud tema abikaasa. Aga kokkutulekuööl tuleb tema parim sõbranna lagedale sedavõrd šokeeriva süüdistusega, et mitte miski pole enam kunagi endine.

Veritseva ja traumeerituna aiast tuppa tuikudes väidab Karen, et Ali abikaasa Mike ründas teda. Ali peab sekundipealt otsustama, keda uskuda: kas oma kohkunud meest või parimat sõpra. Mike’il on juhtunu kohta hoopis teistsugune versioon ja on selge, et üks neist valetab – aga kumb? Ja miks?

Tekkiv kaos sunnib Alit meenutama sõpruskonna kuldset tudengipõlve ja ta taipab, et ka seal on peidus saladused. Saladused, mis on aastaid varjusurmas lebanud. Mälestused, mille kaitsmiseks on keegi valmis kas või tapma.

Claire McGowan on briti kirjanik ja mitme Amazoni menuki autor. Laiema tuntuse ja lugejaskonna on talle toonud just psühholoogilised põnevikud. «Mida sa tegid» on McGowani seni menukaim ja enim kiitust pälvinud romaan, kus pinge on üleval kuni päris lõpuni.

***

«Mõrv lillelaadal», Faith Martin. Foto: Raamat

Faith Martin

Tõlkinud Nele Mikk

Kirjastus Krimiraamat

2022

Pastoriproua Monica Noble’i hobiks on kuritegude lahendamine. Ta on elevil, kui teda palutakse naaberküla lillevõistluse kohtunikuks, mis sest, et ta ei tee begoonial ja asaleal vahet!

Kaaskohtunik, kirikuõpetaja James Davies nuusutab üht suurt õit ja kukub jalapealt surnult maha. Esialgu arvavad kõik, et ta sai südamerabanduse, aga kohalik perearst kahtlustab kuritegu ja kutsub politsei. Peagi järgneb teinegi mõrv, kui tapetakse üks peamistest kahtlusalustest.